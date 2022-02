Après un début de campagne méthodiquement consacré à rassembler son camp, Valérie Pécresse compte bien changer de braquet pour passer à l'offensive et installer le duel avec Emmanuel Macron pour la présidentielle.

Pour rallier des voix, Pécresse veut changer de méthode : "Il faut que les Français me découvrent en dehors des frontières de l'Ile-de-France"

Lundi soir sur LCI, la candidate LR l'a assuré: elle continuera sa campagne "en changeant de méthode".

"Plutôt que de faire un grand meeting", elle ira "sur le terrain, en immersion, rencontrer des Français dans un territoire" pour "parler avec eux de leur vie et comment ma politique peut changer leur vie", a-t-elle expliqué.

Car "il faut que les Français me découvrent en dehors des frontières" de l'Ile-de-France, a reconnu la présidente de la région, qui garde une image mitigée: dynamique et courageuse (55% selon un sondage Elabe du 18 janvier), mais seuls 38% lui reconnaissaient des qualités de présidente et 35% la jugent proche de leurs préoccupation.

"Janvier était le mois de la stabilisation, il fallait surtout ancrer sa candidature dans l'électorat. Février est celui de l'offensive", explique Damien Abad, le patron des députés LR que la candidate a rencontrés mardi matin.

Auparavant en comité stratégique, à son QG de campagne, elle avait selon un participant exhorté ses troupes: "lâchez-vous, désinhibez-vous, moi je vais y aller".

Une façon de "répondre à tous ceux qui dépensent plus leur énergie en états d'âme qu'en combat", explique-t-on dans son entourage, alors que des doutes ont pointé sur sa capacité d'incarnation.

Pour le politologue Philippe Moreau Chevrolet, "la faiblesse de sa campagne depuis le début" est qu'"elle n'a pas de personnage ni de récit".

Valérie Pécresse a, depuis son investiture début décembre, méthodiquement organisé des déplacements thématiques, sillonnant la France pour rassembler son camp et décliner ses propositions -- au risque parfois de hiatus, comme au Puy-en-Velay où elle a visité une maison de santé, s'est affichée avec Laurent Wauquiez, avant un discours sur l'éducation.

"C'est la volonté de faire beaucoup de choses en même temps, ça se télescope et parfois ça donne des choses incongrues", soupire un soutien, partisan d'"un récit plus incarné".

Si la candidate s'est tassée dans certains sondages, après un bond consécutif à son investiture, son équipe récuse l'idée d'un "faux plat": "Personne ne regarde encore réellement cette élection. On verra quand les gens tendront réellement l'oreille."

De plus "la campagne est encore un peu sourde car l'un des principaux candidats ne l'est pas vraiment, c'est une sorte de drôle de guerre qu'on vit", ajoute un soutien, en ciblant Emmanuel Macron.

"Crédibilité"

Mais Valérie Pécresse compte bien installer un duel avec le chef de l'Etat, dont elle pilonne le bilan à chaque interview. Et ses conseillers le martèlent: "elle seule peut battre" le sortant.

Son objectif est d'apparaître comme "la candidate de la crédibilité, du respect face à la présidence du mépris", avec "trois piliers: ordre, liberté, dignité", assure Damien Abad.

D'autant qu'"une primaire sauvage est en train de s'installer" à l'extrême droite entre Marine Le Pen et Eric Zemmour, ajoute le patron des députés LR, qui souligne que lors d'une présidentielle "on confie le code nucléaire, ses économies et l'avenir de ses enfants" au locataire de l'Elysée.

Cette nouvelle méthode devrait se voir dès cette semaine, notamment vendredi à Charleville-Mézières où une rencontre avec des Français devrait tourner autour du pouvoir d'achat.

La candidate s'emploie aussi, depuis quelques jours, à dévoiler une image plus personnelle, via des interviews (au Figaro madame et Elle), un podcast, où elle joue régulièrement la carte féminine.

Confessant un "côté dingue", celle qui a longtemps préservé sa vie privée a reconnu "de bon coeur" lundi soir le besoin pour une candidate de "tout dévoiler de soi", parlant de ses trois enfants ou de ses grands-mères, tandis que défilaient des photos d'elle jeune en URSS, ou avec sa fille.

Quant à son premier grand meeting, le 13 février au Zénith à Paris, "ce ne sera pas programmatique, technique, mais un discours sur elle et sur sa vision", assure-t-on dans son entourage.