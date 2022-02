Emmanuel Macron maintient le suspense quant à l'annonce de sa candidature à la présidentielle française

Le président estime qu'il ne peut pas se déclarer tant que la cinquième vague de l'épidémie n'est pas passée et que les tensions en Ukraine ne baissent pas.

Dans une interview donnée à La Voix du Nord, à l'occasion d'un déplacement dans le Nord et le Pas-de-Calais, Emmanuel Macron a évoqué l'élection présidentielle à venir, et s'est montré plus précis au sujet de sa candidature.

Il attend ainsi que certains dossiers politiques se tassent, en particulier la crise sanitaire et le conflit ukrainien. "J'ai déjà dit ce que je pensais des projets, de l'enthousiasme et de l'amour que j'ai pour notre pays. Mais j'ai d'abord l'obsession que la phase aiguë de l'épidémie et le pic de la crise géopolitique actuelle soient derrière nous", a-t-il expliqué.

Si la question ne fait pas trop de doutes, le président sortant ne s'est toujours pas officiellement prononcé quant à sa candidature. Dans une précédente interview accordée au Parisien, le chef de l'Etat avait fait part de son "envie" de se présenter à sa réélection.

"Je ne peux pas raisonnablement expliquer aux Français que je vais m'adonner à ce temps démocratique important, alors que je leur ai dit que je serai président jusqu'au bout et que nous avons une crise à la frontière ukrainienne qui menace notre sécurité collective", a-t-il précisé dans La Voix du Nord. "Ces derniers jours, j'ai eu trois fois Vladimir Poutine au téléphone, deux fois le président ukrainien Volodymyr Zelensky (...) Tant que le dialogue est là, il faut l'entretenir", s'est-il justifié.