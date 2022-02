Présidentielle française : Emmanuel Macron est le premier à obtenir 500 parrainages... sans être candidat

Alors qu'il n'est pas encore officiellement candidat à la Présidentielle française, Emmanuel Macron est le premier candidat à avoir obtenu 500 parrainages, condition nécessaire pour une candidature officielle. Selon le second point du Conseil constitutionnel concernant les parrainages validés par candidat à la prochaine élection présidentielle, l'actuel président de la République récolte 529 parrainages, soit 424 de plus qu'au premier décompte, mardi passé.

Deux candidates se rapprochent du but, Valérie Pécresse avec 324 parrainages validés, ainsi qu'Anne Hidalgo avec 266 signatures. Les autres candidats sont plus à la peine. À gauche Fabien Roussel obtient, pour l'heure, 159 parrainages et Nathalie Arthaud 138. Avec respectivement 124 et 100 parrainages, Jean Lassalle et Jean-Luc Mélenchon sont les deux autres candidats a avoir dépassé les 100 signatures. De son côté, Christiane Taubira n'obtient que 8 parrainages.

A l'extrême-droite, Éric Zemmour comptabilise actuellement 58 parrainages, 44 de plus qu'au premier décompte, tandis que Marine Le Pen en comptabilise 35.