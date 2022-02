Les militants du Rassemblement national réunis à Reims ont salué samedi les propositions "concrètes" de leur candidate Marine Le Pen, qu'ils trouvent plus "posée" que son rival jugé "extrémiste" Eric Zemmour, lui aussi en meeting à 200 km, à Lille.

Les partisans de Le Pen saluent ses solutions "concrètes" et fustigent "l'extrémisme" de Zemmour

Pour son premier meeting de campagne, Marine Le Pen sourit à l'évocation de la ville de Reims, où ont été couronnés beaucoup de rois de France et où le président du RN Jordan Bardella entend la "sacrer" déjà présidente.

Parmi les 3.000 militants venus l'applaudir, Annick, 58 ans, cheffe d'entreprise en Bourgogne Franche Comté, vient de Debout la France et fait partie des "CSP+ dont on dit qu'ils ont rejoint Zemmour".

"Je vais bien économiquement mais il y a chez Marine Le Pen les valeurs, l'attachement à notre identité de Français", et une "image de fermeté", estime cette militante, pour qui Eric Zemmour "est un extrémiste dans son attitude et ses propos", qui "n'a pas de sincérité".

La candidate d'extrême droite, qui a édulcoré son discours en renonçant à sortir de l'euro ou à supprimer la double nationalité, admet qu'Eric Zemmour la "recentre". Samedi elle a suggéré à son rival de "faire le ménage" dans son mouvement, après l'avoir accusé de "communautarisme" et d'attirer dans sa campagne des "catholiques traditionalistes", des "païens et quelques nazis".

Remous

Ses propos ont suscité quelques remous en interne, alors elle a rappelé qu'elle-même était catholique et qu'il y avait "des catholiques traditionalistes (au RN) mais pas organisés en chapelles pour peser sur le projet".

"En tout cas, ça ne va pas me faire changer de crèmerie", a réagi Agnès, 53 ans, parisienne et catholique "tradi". Elle reconnaît que les "bourgeois" du RN comme elle ont tendance à rejoindre Eric Zemmour, mais elle "ne voit pas ce qu'il apporte de plus que Marine Le Pen", pour qui toute sa famille vote depuis des années.

"Elle a changé Marine, elle est moins agressive que son père", estime Ghislaine, retraitée de 69 ans et gilet jaune dans l'Aisne. Elle assure que "le vivre ensemble, il peut exister avec Marine Le Pen" à condition que "les immigrés respectent notre religion et notre façon de vivre".

©AFP

A ses côtés, Jean-Pierre Arrougé, venu de Cambrai (Nord), vote Marine Le Pen au nom de "tous les gens qui ont du mal à boucler les fins de mois" ou qui "n'arrivent plus à se chauffer", et contre Emmanuel Macron "le président des riches".

Marine Le Pen veut réveiller le duel de 2017 et va d'ailleurs dresser en soirée un bilan "sévère" du président sortant.

"Pareil"

Eric Zemmour, pour M. Arrougé, c'est "un sous-fifre de Macron". "On se demande s'il n'a pas été mis là pour diviser", ajoute Ghislaine. Quant aux élus du RN partis chez Eric Zemmour, "ce sont des traîtres", dénoncent-ils d'une même voix.

"Marine Le Pen a le courage d'aller à la rencontre des Français", affirme le jeune Pierre, adhérent depuis un an, en saluant aussi ses "mesures concrètes" sur le pouvoir d'achat.

Laetitia, employée à Cavaillon (Vaucluse), est "fidéle à Marine", qu'elle trouve "plus posée" qu'en 2017. Mais elle "aimerait bien" que sa nièce Marion Maréchal, ancienne députée de son département qui "penche" désormais pour Eric Zemmour, "reste au RN". Et elle rêve que les deux candidats "s'unissent" parce que "leurs idées c'est pareil".

Eric Zemmour, "il sort de l'oeuf alors que Marine Le Pen elle a du métier", et "elle a appris" de son débat raté en 2017, fait valoir Michel, artisan taxi de 64 ans, écharpe "Marine présidente" autour du cou.

"On va gagner!", ont scandé les militants quand Marine Le Pen s'est approchée des 13 bus bleus floqués à son effigie qui vont rejoindre "5.000 marchés", que la candidate visitera chaque semaine.

A 6 kilomètres de la "convention" du RN, quelque 130 manifestants de gauche ont protesté "contre le fascisme". "Tous ses discours (à Marine Le Pen) se banalisent de plus en plus, le danger est là", estime Annette Léger, 68 ans, retraitée de Génération.s à Reims.