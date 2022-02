Une enquête de Libération sur la primaire de droite met à mal Valérie Pécresse: "Elle a réalisé le casse du siècle"

Libération a enquêté sur le document le plus sensible et le plus protégé du parti Les Républicains: le fichier des encartés. L'enquête de nos confères démontre que la primaire a été entachée de manœuvres frauduleuses visant à gonfler le corps électoral. Adhérents fictifs, décédés ou ayant suivi des consignes, et même un chien: des pratiques qui remettent en question la sincérité du scrutin.