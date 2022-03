L'écologiste Yannick Jadot oscille, pour la dernière ligne droite de sa campagne, entre mettre en valeur sa différence avec Jean-Luc Mélenchon sur l'Ukraine et parler aux déçus d'Emmanuel Macron sur l'environnement, au risque de se disperser.

Présidentielle: la campagne de Jadot risque la dispersion entre Mélenchon et Macron

"C'est une nouvelle campagne qui commence", assurent en choeur le candidat et ses lieutenants, espérant dissiper les augures des sondages qui le placent entre 4,5 et 7,5%.

Ils veulent aussi laisser derrière eux les dissensions internes: l'exclusion sur l'aile gauche de Sandrine Rousseau jeudi dernier pour des propos peu amènes sur la campagne, après celle sur l'aile droite de Matthieu Orphelin à l'automne, en raison de l'affaire Nicolas Hulot, sous le coup d'une enquête pour viol et agressions sexuelles, dont il fut proche.

Les stratèges autour de Yannick Jadot hésitent entre deux axes, rapporte à l'AFP François Lamy, ancien ministre socialiste devenu conseiller politique du candidat vert: "Faire campagne sur l'écologie pour décrocher la partie de l'électorat de Macron qui a voté écolo aux élections intermédiaires mais est amené à revenir vers lui par défaut; ou dire qu'il y a deux gauches, Mélenchon et Jadot, et que c'est autour de Jadot qu'on va reconstruire".

Penchant pour la seconde option, François Lamy l'assure: au sein de l'équipe "c'est un débat, pas un conflit". Mais il en rigole, "ça va se terminer sur le fait qu'il faut faire les deux à la fois".

La guerre en Ukraine, qui monopolise l'attention médiatique et politique, est de fait une opportunité naturelle pour rebattre les cartes. Delphine Batho, cheffe des porte-parole, se félicite que "Yannick Jadot ait été très réactif" sur ce sujet.

L'écologiste a multiplié les interventions médiatiques pour demander des sanctions sévères contre la Russie et l'envoi d'armement à la résistance ukrainienne. Il s'est ainsi démarqué de Jean-Luc Mélenchon, qui a insisté sur la nécessité d'obtenir un "cessez-le-feu" et l'organisation d'une conférence sur les frontières.

Yannick Jadot n'a pas mâché ses mots contre l'Insoumis, par exemple lundi en accusant "tous ses grands discours sur la paix" de "masquer ses complaisances et sa capitulation face à une dictature, celle de Vladimir Poutine".

"Constructif"

Ce faisant, M. Jadot a gagné une audience auprès de certaines personnalités, comme Raphaël Glucksmann, dont le mouvement Place publique ne s'est pourtant pas prononcé pour un quelconque candidat.

"On a mieux à faire que de taper sur Mélenchon", "un choix délibéré", grince cependant Alain Coulombel, membre du bureau exécutif d'EELV. Comme lui, dans la tradition pacifiste de l'écologie, plusieurs militants Verts se sont dit heurtés, auprès de Médiapart, par la "précocité" de l'appel de M. Jadot à livrer des armes.

Delphine Batho explique que le candidat va désormais s'atteler à faire le lien entre "paix et climat" et se focaliser sur les manquements supposés du président sortant: "Il faut développer ce qui est à l'arrière-plan de l'extension russe: l'argent des énergies fossiles, la dépendance au pétrole. Emmanuel Macron a présidé à la signature de contrats de Total avec Poutine, et il a inscrit le gaz comme énergie verte dans la taxonomie européenne".

Dans cette logique, Yannick Jadot a affirmé lundi que les énergies renouvelables constituaient les seules énergies pacifiques, car elles permettent à ses yeux de s'affranchir de la dépendance aux régimes autoritaires.

Grignoter l'électorat de gauche d'Emmanuel Macron s'annonce cependant difficile. "Dans une situation de guerre, l'électorat de gauche modérée va se tourner vers Macron, pas vers les écolos qui sont à 6%", estime Alain Coulombel.

François Lamy admet que "le récit est peut-être compliqué à réussir". Selon lui, le souci que doit avoir jusqu'au bout Yannick Jadot "est de montrer qu'il représente un vote constructif, quelque soit le résultat de l'élection". Les écologistes ont, pour partie, déjà la tête tournée vers les législatives de juin.

Delphine Batho prévient tout de même: "Entre maintenant et le 10 avril, il peut se passer beaucoup de choses", d'autant que "notre stratégie est tournée vers la mobilisation d'un électorat écolo qui émerge dans les derniers moments des élections".