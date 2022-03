Plein emploi, énergies, armée... Emmanuel Macron dévoile son programme présidentiel

Emmanuel Macron a commencé par dresser un bilan de la situation politique et sociétale actuelle : mouvements sociaux, pandémie, terrorisme et guerre en Europe... "Les français ont traversé plusieurs crises ces dernières années", a-t-il déclaré. "Cette nouvelle époque qui est la notre, est marquée par le retour des crises", auxquelles il faut se préparer. "Mais nous avons aussi de grandes transformations à vivre : transition climatique, démographique, technologique et le défi de nos sociétés démocratiques", a aussi évoqué le président sortant.

Pour faire face à cela, "je ne crois pas au repli sur soi. Il nous faut répondre par une solution lucide et donc une capacité à nous préparer, à mieux maîtriser notre destin comme nation et comme individu", a-t-il posé d'emblée.

Macron a ainsi évoqué trois éléments philosophiques qui vont guider son projet politique pour les prochaines années : un retour de la souveraineté populaire, une confiance dans le progrès scientifique, technologique et l'humanisme.

Renforcer les capacités militaires nationales et européennes

Alors que la France vient de prendre la présidence française du Conseil de l'Europe, Emmanuel Macron veut poursuivre sa politique européenne et "faire de la France une nation plus indépendante dans une Europe plus forte".

"L'indépendance ce n'est pas l'autarcie", a précisé le candidat LREM. "Nous devons coopérer mais il y a des choses qu'on ne peut pas déléguer". Emmanuel Macron souhaite "réinvestir dans un modèle complet d'armée" . La loi de programmation militaire actuellement en oeuvre doit être complétée par une coopération au niveau européen, selon lui.

"Nous devons continuer à gagner en flexibilité et adaptabilité pour nos armées" et ainsi investir dans les technologiques de pointe. "Nous devons repenser le pacte entre la nation et l'armée", a aussi fait savoir Macron qui veut généraliser le service national universel, doubler les capacités réservistes pour les militaires et aussi augmenter celles des réservistes de la police et la gendarmerie. Il veut aussi mettre en place un plan de mobilisation civil par un recensement des capacités des civils mobilisables et des entreprises clés en cas de crise grave.

Investir pour l'indépendance agricole, industrielle et créative française

Emmanuel Macron veut continuer de transformer l'agriculture en allant vers plus de qualité, plus de circuits-courts et de bio. "Pour compléter, je souhaite renforcer l'action sur le renouvellement des générations avec une loi d'accompagnement des jeunes exploitants agricoles". En parallèle, il souhaite revoir la stratégie agricole européenne pour arriver à la "souveraineté alimentaire européenne sur les protéines".

Le président sortant veut renforcer la productivité des entreprises et ainsi investir 30 millions d'euros dans la recherche dans des domaines tels que le spatial, le nucléaire, le digital... Macron a aussi annoncé la surpression de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises).

Indépendance énergétique

Macron souhaite réduire la dépendance de la France aux énergies fossiles par le développement du nucléaire, de l'éolien et du solaire, et par des mesures incitatives pour l'achat de voitures électriques "les ménages modestes", notamment.

Plein emploi dans 5 ans

"Nous devons travailler plus", a assuré Emmanuel Macron, présentant cela comme une "condition de l'indépendance de la France".

Il a annoncé qu'il viserait le "plein emploi" dans les cinq ans, grâce à des réformes "favorisant le retour à l'emploi" des chômeurs, objectif selon lui "atteignable" au vu de la baisse du chômage depuis 2017. Détaillant son programme pour l'élection présidentielle, il a proposé une nouvelle réforme de l'assurance-chômage, une transformation de Pôle Emploi rebaptisé "France Travail" ainsi qu'une réforme du RSA pour le soumettre à des contreparties, sur le modèle du "contrat d'engagement" pour les jeunes.

Le candidat LREM a aussi proposé une réforme du RSA "en assurant un meilleur accompagnement et un meilleur équilibre des droits et devoirs" et "l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle". "Oui, il faut un soutien monétaire, mais il faut plus que ça", a poursuivi le président sortant : "reconnaître la dignité de chacun" et "demander une part d'efforts pour toutes celles et ceux qui le peuvent".

Prestations sociales à la source

Emmanuel Macron s'est engagé à faire verser les aides sociales "à la source", de manière automatique, ce qui selon lui bénéficierait aux "20 millions de Français" qui touchent le RSA, la prime d'activité, des aides au logement ou des allocations familiales. Reprenant cette promesse de 2017, il a dit vouloir "simplifier" ces aides afin que tous les Français qui y ont droit puissent les percevoir, mais aussi pour lutter contre la fraude.

Age de le retraite et droits des successions

Emmanuel Macron veut repousser à 65 ans, l'âge légal de départ à la retraite, de manière progressive. Le président sortant souhaite également alléger le montant des droits de succession, en augmentant l'abattement sur les successions en ligne directe ainsi qu'en ligne indirecte.

Un programme a 50 milliards d'euros

Le candidat a évalué à 50 milliards d'euros par an le coût de son programme et à 15 mds la baisse d'impôts