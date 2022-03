Une femme expulsée lors d'un meeting d'Emmanuel Macron: "On m’a maltraitée, on m'a prise de force" (VIDÉO)

Dans le cadre d'une rencontre organisée par les journaux du groupe Sud Ouest, Emmanuel Macron était en déplacement à Pau ce jeudi pour répondre aux questions de douze lecteurs. Ces derniers, sélectionnés par les rédactions de Sud Ouest, n'assistaient pas seuls au meeting: d'autres personnes avaient également reçu une invitation du parti de Macron. Parmi elles se trouvait Sonia Benhamada. Venue pour parler justice avec le président français, elle a été expulsée du meeting avant même l'arrivée de Macron au palais Beaumont, où se déroulait la rencontre.

Une vidéo diffusée par un journaliste du Figaro montre en effet Sonia Benhamada ceinturée et portée hors de la salle par un homme de la sécurité. "Lâchez-moi", l'entend-on répéter, alors qu'un garde tente de lui prendre son téléphone et que plusieurs autres l'amènent dehors. Aucune image de la scène qui a causé son expulsion n'a été diffusée, pour la simple et bonne raison que personne n'était autorisé à filmer à l'intérieur, à l'exception de deux médias désignés à l'avance et dont les caméras étaient fixes.

D'après les services de l'ordre d'Emmanuel Macron, contacté par le reporter de LCI Paul Larrouturou, "cette dame filmait avec son téléphone en agressant les autres invités. Elle menaçait la sécurité du meeting". C'est pourquoi Sonia Benhamada a été exfiltrée.

Cette dernière s'est exprimée, en larmes, devant les caméras de La République des Pyrénées à la sortie du palais Beaumont. "On m'a sortie de la salle alors que je n'ai fait qu'être présente. On m'a pris mon téléphone de force, on m'a pris mes papiers", a-t-elle raconté, "On m’a maltraitée, on m’a violentée, on m’a prise de force". "Ils ne respectent pas la liberté d'expression", a déploré Sonia Benhamada, affirmant avoir simplement voulu défendre la cause de la justice. Elle a ensuite expliqué s'être vue retirer l'autorité parentale sur ses enfants, "de manière abusive", d'où son projet d'interpeller Emmanuel Macron sur le sujet. "Je n'avais aucune intention de nuire à sa conférence", a-t-elle précisé.