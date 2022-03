La candidate LR Valérie Pécresse a évoqué samedi sur France 2 ses "idées" de "personnalités" à faire entrer au gouvernement si elle est élue: le général Pierre de Villiers, la romancière Leila Slimani, qui n'étaient pas au courant et protestent, et le judoka Teddy Riner qui prépare les JO-2024.

Quand Valérie Pécresse cite des personnalités pour son gouvernement... sans les prévenir: "Rien ne me ferait plus horreur!"

"J'aimerais voir entrer le général Pierre de Villiers à la Défense, Teddy Riner à la jeunesse, Leila Slimani à la Francophonie", a indiqué la candidate à la présidentielle dans le journal de 13h.

"Par leur rayonnement, par leur connaissance des Français et de leurs portefeuilles ministériels", ces personnalités auraient "des compétences extrêmement précieuses pour un gouvernement que je veux former le plus largement possible, pour redonner sa souveraineté militaire à la France, pour redonner espoir à notre jeunesse et puis pour faire du français la grande cause du quinquennat", a-t-elle estimé.

"Je n'étais pas au courant préalablement de cette déclaration de Madame Pécresse et je ne serai pas son ministre de La Défense", a réagi auprès de l'AFP le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées.

Son frère Philippe de Villiers, ancien député vendéen et ex secrétaire d'Etat, soutient Eric Zemmour pour la présidentielle et a dénoncé des "procédés déloyaux de voyous que d'annoncer des noms qui n'ont même pas été approchés".

Selon Franceinfo, la romancière Leila Slimani a aussi opposé une fin de non-recevoir: "Je trouve ça très inélégant. Rien ne me ferait plus horreur! Ceci dit, ça ferait une belle idée de roman!", a-t-elle estimé.

Quant au judoka Teddy Riner, il vient d'entamer sa préparation pour les jeux Olympiques de Paris-2024. Selon Franceinfo, il a réagi par un simple émoji représentant un visage hilare.

En début de soirée, Valérie Pécresse a expliqué sur Twitter qu'il "n'a jamais été question pour moi de présenter les membres de mon futur gouvernement". "Comme dans un +Questionnaire de Proust+, j'ai cité des personnalités de la société civile avec lesquelles je pourrais travailler même si elles ne partagent pas mes idées", a-t-elle insisté.