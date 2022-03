"Vous avez été traumatisé enfant?": Eric Zemmour en difficulté face à des écoliers

Expérience difficile pour Eric Zemmour. Le candidat de Reconquête! à l'élection présidentielle française a participé à l'émission "Au tableau !" de C8, qui fait passer les prétendants au poste de président de la République devant une classe.

L'épisode sera diffusé dimanche sur la chaîne, mais est déjà disponible en ligne sur myCanal, et des extraits relayés sur les réseaux sociaux montrent Eric Zemmour en difficulté face aux enfants, notamment sur les questions migratoires et la théorie du "grand remplacement" chère au candidat d'extrême droite.

"On va être remplacés par des gens beaucoup plus nombreux que nous et qui vont nous imposer leur mode de vie", raconte-t-il devant sa jeune audience. Un enfant lui répond alors: "Vous avez été traumatisé enfant?"

Dans un autre extrait vidéo, ce même enfant s'oppose à Eric Zemmour en défendant le multiculturalisme. "C'est ça qui fait toute la richesse de la France", lui dit le jeune garçon. "Sous Louis XIV la France dominait toute l'Europe et il n'y avait pas de société multiculturelle […]. Ce n'est pas vrai ce n'est pas ça qui fait la richesse de la France, au contraire c'est ce qui fait la richesse des immigrés […] ils ont la chance de venir dans un pays magnifique qui s'appelle la France et on leur donne tous les droits", rétorque le candidat et demande à l'élève pourquoi ses parents sont venus en France.

Ce à quoi il répond, "mes parents ne sont pas venus en France hein […] Ce sont mes arrières-grands-parents, donc je suis totalement Français". "Oui moi aussi, comme toi. Tu as raison, c'est pareil", retourne seulement Eric Zemmour.

Mauvais élève sur l'anglais et l'écologie

Dans la suite de l'émission, le candidat à la présidentielle française a pêché sur les langues étrangères, incapable de répondre en anglais ou en allemand aux élèves. À la question "Are you the french Donald Trump?". Eric Zemmour assure seulement en français: "On a un seul point commun, il veut que les États-Unis restent les États-Unis et moi que la France reste la France".

Zemmour ne fait pas mieux sur l'écologie. Le candidat d'extrême droite n'a su répondre lorsque les élèves lui ont demandé d'expliquer ce qu'était le 6e continent (terme pour représenter les déchets accumulés dans le monde). "Je ne sais pas ce que c'est", botte-t-il en touche.