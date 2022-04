Emmanuel Macron fait campagne dans le jeu vidéo Minecraft

Les candidats à l'élection présidentielle française sont dans la dernière ligne droite avant le premier tour, qui aura lieu dimanche. Leur campagne électorale prend de plus en plus d'importance, avec notamment les derniers meetings et les apparitions dans les médias. Le but de chacun est évidemment de toucher un maximum de citoyens français, y compris les plus jeunes d'entre eux, qui ont peut-être plus tendance à s'abstenir de voter.

C'est pourquoi du côté d'Emmanuel Macron, on a décidé d'aller interpeller les jeunes dans le monde des jeux vidéos, plus précisément dans l'un des plus célèbres: Minecraft. Un univers entièrement dédié au président français, candidat à sa réélection, a en effet été créé dans Minecraft il y a quelques jours. Le tout a été dévoilé sur les réseaux sociaux de campagne d'Emmanuel Macron, par un message énigmatique que les utilisateurs du jeu vidéo ont décodé directement: une pioche, une suite de chiffres et une brique.

Une fois ces "coordonnées" suivies, les gamers se retrouvent dans une ville où les affiches de campagne du Président sont légions, et où les personnages croisés en rue vous renvoient vers des sites internet en lien avec la campagne électorale de Macron. Les utilisateurs peuvent donc discuter avec ces gens, visiter une mairie ou se rendre au QG de La République en Marche. Mais ils ne peuvent ni construire ni déconstruire quoi que ce soit, déplore cependant nos confrères de Huffington Post, qui ont testé le jeu. Ces actions constituent pourtant l'essence de Minecraft.

©MAXPPP

©MAXPPP

En investissant ce jeu vidéo, l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron veut "faire participer au débat civique du moment" les 15-20 ans, "une population à laquelle ne s’intéressent pas forcément les politiques", comme elle l'a expliqué au Parisien.

Le président français n'est pas le seul à se lancer dans le virtuel: le parti de Jean-Luc Mélenchon a par exemple créé cette année le jeu LAECestTOI" ("L’Avenir En Commun est toi"), tandis qu'Éric Zemmour a dévoilé un jeu baptisé "Le Z".