Emmanuel Macron: "Il y a, dans nos sociétés, un grand dérèglement (...) que je n'ai pas réussi à endiguer"

Il était le seul candidat à l'élection présidentielle à ne pas encore avoir répondu aux questions de la première matinale de France. Au micro de Nicolas Demorand et Léa Salamé, Emmanuel Macron, le "président-candidat et en même temps candidat-président", a, pour se présenter, d'emblée ressorti sa formule fétiche. Respect du temps de parole oblige, le président français a eu droit, comme ses concurrents avant lui, à trente minutes d'entretien. Deux jours après son unique meeting de campagne, il s'est exprimé sur l'abstention, le vote des extrêmes, sa réforme des retraites et l'enseignement. Avant de ré-enfiler sa caquette de chef d'État pour répondre aux polémiques autour de l'affaire McKinsey et commenter la guerre en Ukraine.

Une campagne de "merde"

Interrogé sur les termes "campagne de merde" employés par Jean Lasalle, candidat de "Résistons !", pour qualifier la campagne électorale, Emmanuel Macron est revenu sur le climat particulier qui entoure cette période. L'occasion de, déjà, vanter le bilan de son quinquennat.

"Je pense, malgré tout, qu'on a parlé de vrais sujets. (...) Les crises sont de vrais sujets de campagne", invoque Emmanuel Macron."Mais dans nos démocraties, il y a une interrogation collective sur le sens du vote. Et, si on veut faire bouger les choses en profondeur, le vote a du sens (...) Sans cela, je n'aurais pas pu faire les réformes que j'ai faites sur le marché de travail, qui nous ont permises de revenir à un niveau de chômage extrêmement bas. "

Avec 7,4% de taux de chômage, le taux d'emploi en France connaît en effet ses meilleurs résultats depuis 15 ans. Si bien que ces questions d'emploi n'occupent plus une place centrale dans la campagne, comme cela pouvait être le cas par le passé.

L'inquiétante dynamique abstentionniste, par contre, continue toujours d'alimenter les débats : 29% des électeurs français risquent de ne pas se présenter aux urnes dimanche prochain. Un triste record qui illustre le fossé de plus en plus béant entre la classe politique et ses citoyens. Conscient de cette réalité-là, le candidat LREM, et son slogan "Nous tous", souhaite être porteur d'un message rassembleur.

"Je vois notre société qui change, comme toutes les sociétés occidentales", constate Emmanuel Macron. "De plus en plus de gens adhèrent à des causes ou des mouvements, (...) mais n'adhèrent plus à des syndicats, à des corps intermédiaires, et ne votent plus forcément.(...) Or, dans notre société, on fait bouger les choses en profondeur quand on adhère à du commun."

Avec 35% d'intentions de vote pour les candidats d'extrême droite (Le Pen, Zemmour et Dupont-Aignant cumulés), ces chiffres historiques, eux aussi, confortent le Président de la République dans cette analyse.

"Il y a, dans nos sociétés, un grand dérèglement (...) écologique, géopolitique, des consciences, de l'information, etc. Tout ça crée des peurs. Ceux qui jouent avec, montent... Je n'ai pas réussi à l'endiguer, mais je n'ai pas esquivé de sujets non plus", concède le président. "Les peurs sont parfois légitimes, mais la vraie réponse est autre."





Emmanuel Macron veut s'affirmer comme une alternative à cette polarisation du débat publique. Il continue de vouloir s'affirmer comme l'expression d'une certaine nuance, comme l'incarnation du "en même temps". Cette formule qui, en 2017, avait fait son succès et qui, pour certains observateurs, résume même en partie sa pensée politique.

"Quand on a peur des inégalités, la réponse n'est pas un système fermé qui renonce à l'économie ouverte", poursuit E. Macron. "Quand on a peur du changement climatique, tout interdire tout de suite n'est pas une réponse. Financer une transition ambitieuse l'est. Quand on a peur des phénomènes migratoires, il faut défendre notre ADN : accueillir ceux et celle qui fuient un pays en guerre et, en même temps, lutter contre l'immigration clandestine."

Les pensions, toujours au cœur de son programme

Emmanuel Macron a subtilement veillé, tout au long de l'entretien, à vanter le bilan de son quinquennat. Néanmoins, un échec majeur de son mandat continue de le poursuivre : la réforme des retraites. Abandonnée à cause de la pandémie de Covid-19, cette vaste réforme prévoyait notamment de repousser l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Le projet, qui ne recueille pas l'approbation des Français (60% d'entre eux souhaiteraient un âge légal de départ entre 60 et 62 ans), avait entraîné les plus longues manifestations en France depuis mai 68. Pour autant, le président sortant continue de s'accrocher à sa réforme.

"On vit de plus en plus vieux et la génération du "baby-boom" rentre dans la retraite. Donc, soit nos pensions sont menacées, soit on accumule du déficit qu'on va laisser à nos enfants. De manière intergénérationnelle, c'est injuste",argue Emmanuel Macron."Alors, comment on équilibre ? Soit on baisse nos retraites, ce dont je suis contre (...) Soit on décale progressivement l'âge légal de départ à la retraite, en tenant compte des invalidités, des carrières longues et des métiers les plus pénibles. (...) Pour moi, la santé, l'éducation, le grand âge et la retraite sont des réformes à lancer dès le début du mandat. En prenant le temps de la concertation, en actant les accords et les désaccords."

Cette impasse concernant le financement du système de retraite, avancée par Macron, n'est pas partagée par tous les candidats. Tous, à l'exception de Valérie Pécresse et Eric Zemmour, portent dans leur programme différentes mesures fiscales qui permettraient à la fois le maintien de l'âge légal de départ à la retraite à 60 ou 62 ans et la revalorisation des indemnités de pension.

Un discours adouci à l'égard des enseignants

Dernier point du programme à avoir été abordé et qui, d'ailleurs, suscite aussi le débat ces dernières semaines : l'enseignement. Lors de la présentation de son programme mi-mars, le président déclarait qu'il était "difficile de dire 'on va mieux payer tout le monde, y compris celles et ceux qui ne sont pas prêts à davantage s'engager ou à faire plus d'efforts". Une déclaration qui avait suscité de vives réactions auprès des enseignants. Depuis lors, Macron tente tant bien que mal de clarifier ses intentions. À savoir, développer plusieurs systèmes de rémunération en fonction du territoire.

"Nos enseignants ne sont pas bien payés en début de carrière. (...) Je souhaite changer cela", promet le candidat LREM."D'autant que ce système fonctionne de façon trop monolithique. (...) Il faut donner plus de libertés (pédagogiques, NDLR) aux enseignants et aux directeurs d'établissements. Puis mettre autours de la table les enseignants, les maires, les associations, les directeurs d'établissements, pour leur donner plus de latitude et que notre école fonctionne différemment."

Après avoir répondu, comme le veut la coutume, à des questions des auditeurs, Emmanuel Macron a d'ailleurs tenu à démentir des allégations avancées la veille par Jean-Luc Mélenchon lors de son meeting à Toulouse.

"Tout le week-end, une fake news a circulé et a été relayée par Jean-Luc Mélenchon. Jamais je n'ai dit qu'à 12 ans, il fallait mettre des jeunes en apprentissage", a ainsi précisé le président de la République. "J'ai dit qu'à 12 ans, il fallait permettre à des enfants de connaître des métiers. C'est-à-dire permettre aux régions et aux entreprises de venir à leur rencontre".