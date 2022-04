Macron, seul candidat à la présidentielle ayant refusé de participer à l'émission "Élysée 2022": France 2 s'interroge, l'entourage du président réagit

Dernière grande émission télévisée avant le premier tour de l'élection présidentielle française, "Élysée 2022" recevra mardi Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Éric Zemmour, Yannick Jadot et Philippe Poutou. Après avoir accueilli Marine Le Pen, Nathalie Arthaud, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Nicolas Dupont-Aignan et Jean Lassalle la semaine dernière, Léa Salamé et Laurent Guimier, qui présentent le programme, auront donc reçu tous les candidats à la présidentielle. À une exception près: seul Emmanuel Macron ne sera pas passé sur le plateau de France 2.

Le président a en effet refusé l'invitation de la chaîne publique, rapporte ce lundi Le Parisien. D'après les explications de l'entourage d'Emmanuel Macron, "un problème d'agenda" est la raison de l'absence du candidat de La République en Marche. Mais pour France 2, ce refus ne passe pas vraiment. La société des journalistes (SDJ) du service public ne comprend pas et se demande pourquoi, "malgré de multiples invitations et propositions", Macron n'a participé "à aucun des nombreux rendez-vous politiques" de la chaîne. "Nous le regrettons, et nos téléspectateurs aussi", lit-on dans une lettre ouverte de la SDJ au président français.

"Depuis des mois, France 2 est la seule chaîne généraliste à consacrer autant de temps au débat, aux propositions et à l’analyse de cette campagne présidentielle", écrivent encore les journalistes, qui déplorent que le chef d'État se soit par contre rendu "chez (leurs) confrères de plusieurs autres antennes privées et publiques". "Pourquoi les téléspectateurs de France 2 n'ont-ils pas la possibilité de vous entendre sur leur chaîne?", s'interroge pour terminer la SDJ.

Pour faire face à l'absence d'Emmanuel Macron, les équipes d'"Élysée 2022" diffuseront des enregistrements du meeting tenu par le président ce week-end, à la Défense Arena à Nanterre.