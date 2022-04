Présidentielle française: "Marine Le Pen a retourné un désavantage à son profit" (DIRECT)

Présidentielle française : peut-il y avoir trois candidats au second tour en cas d'égalité ?

Est-il possible d'avoir trois candidats lors du second tour ? Et que se passe-t-il en cas d’égalité lors du scrutin final ? Les écarts potentiellement minimes au premier tour, puis au deuxième tour de l’élection présidentielle française de 2022 pourraient déboucher sur un vide juridique inédit.