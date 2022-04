Election présidentielle française 2022: découvrez les derniers sondages

Alors que la campagne présidentielle touche bientôt à sa fin, les candidats multiplient les prises de parole et autres opportunités de rencontre avec leur potentiel électorat. Dès ce vendredi minuit, ils devront respecter un silence total (y compris sur les réseaux sociaux) jusqu'au scrutin. La règle concerne également les sondages dont les résultats ne pourront être publiés que jusqu'à ce vendredi soir. Ces derniers jours, les médias ont donc été nombreux à publier des chiffres et pronostics, dans lesquels se dégage une nette tendance. Zoom sur les derniers sondages de cette élection présidentielle française.

Sondage 1: Macron perd des plumes, Le Pen revigorée

RTL a publié, ce vendredi matin, un

sondage

dans lequel Macron reste en tête, mais voit l'écart avec sa principale rivale Marine Le Pen se réduire. Le président est ainsi crédité de 26% des intentions de vote et perd donc un point par rapport au précédent sondage BVA pour RTL et Orange. La candidate du Rassemblement national récolte pour sa part 23% des intentions de vote (+2 points par rapport au précédent sondage). Elle est suivie par le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon (17,5% des intentions de vote), qui a gagné deux points par rapport au précédent sondage. Derrière lui, se trouve Valérie Pécresse (9,5%) et Eric Zemmour (8,5%).

Ce sondage BVA pour RTL et Orange s'est également intéressé au second tour, qui opposerait potentiellement Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Et encore une fois, la candidate du RN se rapproche du chef d'Etat. Le Pen obtiendrait 47% des intentions de vote (+1,5 point par rapport à la semaine dernière).









Sondage 2: Zemmour devant Pécresse

Le trio de tête est le même dans le sondage Odoxa - L'Obs - Mascaret. La baisse est toutefois un peu plus importante pour Macron (28% des intentions de vote, -1,5 points par rapport au sondage précédent publié par L'Obs le 15 mars)et la hausse un peu plus grande pour Le Pen (24% des intentions de vote - +4,5%). Le candidat d'extrême gauche, situé en troisième place, totalise 16% des intentions de vote (+2,4 points).En quatrième position, on retrouve cette fois Eric Zemmour (8%) et, en cinquième position, Valérie Pécresse (7%). A noter que la marge d'erreur est d'environ 1,8, ce qui laisse donc la possibilité à Marine Le Pen d'être en tête lors de ce premier tour. "C'est loin d'être le scénario le plus probable, mais il n'est plus statiquement impossible", a expliqué Céline Bracq, directrice générale d'Odoxa, à L'Obs.

Sondage 3: Un second tour très serré

Le Parisien a publié ce jeudi soir un sondage dans lequel Emmanuel Macron fait une chute moindre par rapport aux deux études précédemment citées. Le président français se situe ainsi à 26,5% d'intentions de vote (-0,5 points par rapport au sondage précédent du Parisien). La hausse de Marine Le Pen est également moins importante. Elle n'augmente que d'un point et obtient ainsi 23% des intentions de vote. En troisième position, se trouve Jean-Luc Mélenchon (16,5%, -0,5 point). Ensuite, on retrouve à égalité Eric Zemmour et Valérie Pécresse, qui obtiennent tous les deux 8,5% des intentions de vote. Figurent ensuite Yannick Jadot (5,5%), Fabien Roussel (3,5%) et Jean Lassalle (2,5%).



Quant au potentiel second tour entre Macron et Le Pen, c'est le président français qui l'emporterait selon ce sondage, avec 53% des intentions de vote. Marine Le Pen enregistrerait pour sa part 47% des intentions de vote. A noter que la marge d'erreur est d'environ 3,3 points.