Le vote des Français de l'étranger peut-il faire basculer le premier tour ?

On n'est donc pas loin des 4% du total des électeurs et électrices qui habitent hors de France. C'est peu et paradoxalement très conséquent à la fois : ça ne suffit pas du tout à élire un ou une candidate, mais c'est plus qu'assez pour faire basculer un second tour. En 2017 toujours, 450.000 voix séparaient Français Fillon (LR) de Marine Le Pen (FN), 150.000 voix séparaient Fillon et Jean-Luc Mélenchon (LFI). Le vote des Français à l'étranger peut donc mathématiquement suffire à envoyer n'importe quel candidat "du peloton de tête" au second tour.



Si on ne prend que la Belgique, par contre, les Françaises et les Français inscrits pour l'élection présidentielle représentaient 82.500 voix. À peine la moitié avait voté lors du premier tour la dernière fois, 46.500 s'étaient présenté.e.s aux urnes. Ils et elles avaient massivement voté pour Emmanuel Macron (35,5%), Français Fillon (22,5%) ou Jean-Luc Mélenchon (20,4%). Les autres s'étaient tournés vers Benoit Hamon du PS (9,5%) et Marine Le Pen (7,3%). Les autres candidats n'avaient pas fédéré, visiblement.



Et en 2022? Impossible à dire avant le dépouillement des urnes. Aucun sondage n'existe sur le vote des Français de Belgique, mais on voit régulièrement que les choix des expatriés qui vivent en Belgique sont sensiblement différents du comportement des électeurs en France. Réponse dimanche soir, donc.



Mais d'où viennent-ils et où habitent-ils, ces Français de Belgique? Il faut savoir qu'un électeur français peut soit s'inscrire dans une commune française directement, soit voter dans un des bureaux dispersés sur le territoire, souvent au prix de nombreux kilomètres à parcourir. Difficile, donc, d'épingler des régions précises, mais le nombre de votants par bureau de vote peut donner une cartographie plus ou moins réaliste de la situation. Ainsi, en 2017 les électeurs et électrices étaient 32.000 à voter à Bruxelles (au consulat, au Heysel ou à Waterloo), près de 5.000 à Tournai-Mouscron, 2.700 à Liège, 1.500 à Mons et autant à Namur, et un millier environ à Charleroi, Arlon et Anvers, et un peu moins de 700 à Gand.