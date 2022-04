"C'est la première fois que je vois autant de monde": les Français de Belgique votent en masse au Heysel pour la présidentielle

Ce dimanche, les Français de Belgique ont également l'occasion de voter sur notre territoire. Au total, 84 bureaux sont installés dans 11 villes du pays.

Au Palais 1 du Heysel, ce sont 45 bureaux de vote qui ont été mis en place afin d'accueillir les Français, très présents dans la capitale.

©C.C

Ce dimanche midi, les urnes sont d'ailleurs prises d'assaut. Deux files s'étalent sur quelques centaines de mètres aux abords du Palais des expositions. La queue se poursuit à l'intérieur du bâtiment.

©C.C

Les transports en commun, notamment les arrêts du tram 7 et du métro 6 sont pris d'assaut, d'autant plus que le Salon "Made in Asia" est également organisé tout ce week-end sur le site du Heysel, qui attire chaque année les foules.



L'ensemble semble bien organisé, mais le temps d'attente total s'élève tout de même à environ une heure.

©C.C

Sur le ring en direction du Heysel, la circulation était complètement à l'arrêt et de nombreuses files d'attente s'étaient créés pour rejoindre les bureaux de vote, a confirmé à l'agence de presse Belga la porte-parole de la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles, Ilse Van de keere. Outre la tenue des élections française dont certains bureaux de vote sont installés au Heysel, l'exposition "Made In Asia", qui se tient ce week-end à Brussels Expo, draine également pas mal de monde, a précisé la porte-parole.

"La police est sur place pour essayer de fluidifier la circulation mais il y a beaucoup de monde donc c'est compliqué", a-t-elle encore souligné.

"Pour les personnes travaillant ou ne disposant pas de plusieurs heures, il est pratiquement impossible de voter", a pour sa part déploré auprès de Belga l'auteur et photographe français Philippe Graton.

Certains électeurs français ne s'attendaient d'ailleurs pas à voir autant de monde. Un couple de retraité, résidant à Bruxelles depuis les années 70, témoigne: "C'est la première fois que je vois autant de monde, c'est impressionnant", s'étonne l'homme, qui a pourtant vécu plusieurs élections présidentielles françaises en Belgique.

"Tout se déroule bien malgré quelques plaignants qui n'ont pas pu s'inscrire à temps et donc ne peuvent pas voter", précise Dominique Lefay, consule générale adjointe de France à Bruxelles.