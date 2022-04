Election présidentielle française 2022: les bureaux de vote ont ouvert leurs portes pour le premier tour, une première candidate a voté (DIRECT)

Le vote des Français de l'étranger peut-il faire basculer le premier tour ?

Les "Français de l'étranger" ou "expats" : ils et elles sont 2,5 millions à habiter hors du territoire français, et en 2017 c'étaient 1,8 million de personnes inscrites au registre électoral - on rappelle que le vote n'est pas obligatoire et qu'il faut s'inscrire préalablement pour pouvoir voter.