"Je suis convaincu qu'il sera présent au second tour": les partisans de Zemmour commencent à affluer dans son QG parisien

En ce premier tour de l'élection présidentielle française, la fin de journée risque d'être animée dans la capitale française. En effet, la majorité des candidats dans la course à l'Elysée organisent des soirées électorales à Paris où se convergent membres du parti, militants et journalistes.Tour d'horizon avec nos correspondants présents sur place.

Eric Zemmour dans le 5e arrondissement

Quelques journalistes, badauds, policiers arrivaient tranquillement au cœur du 5ème arrondissement de Paris, ce dimanche vers 18h.

Eric Zemmour organise sa soirée électorale à la Maison de la Mutualité, là même où Nicolas Sarkozy, battu à la présidentielle, avait reconnu sa défaite le 6 mai 2012.





©LDC





Devant le bâtiment, Patrick et son fils Adrien, 19 ans, sont venus assister pour la première fois de leur vie à une soirée électorale : "Je suis convaincu qu'Éric Zemmour sera présent au second tour. J'ai fait quatre de ses meetings, on était des dizaines de milliers !", s'enthousiasme le fils, originaire d'une ville de 17.000 habitants des pays de la Loire.



"Zemmour a réussi à réconcilier les électeurs de LR et du RN. J'aime sa sincérité, son discours franc et direct. Il a fait une excellente campagne", renchérit le père, qui avait jusque là toujours voté pour Marine le Pen.