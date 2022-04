Présidentielle française: battus, ces candidats ont déjà dévoilé pour qui ils voteront au deuxième tour

Parmi les douze candidats à l'élection présidentielle française, ce sont donc Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui en découdront au deuxième tour. Mais pour qui vont donc voter les candidats perdants de ce dimanche?

Depuis leur QG, certains ont déjà, dans leur discours officiels tenus devant leurs partisans dimanche soir, dévoilé pour qui ils voteraient lors du second tour, le 24 avril prochain.

Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième au décompte des votes, a répété à de multiples reprises, devant ses partisans, qu'il ne fallait donner aucune voix à Marine Le Pen.

Valérie Pécresse, qui a été humiliée ainsi que la droite dimanche, a déclaré qu'elle voterait "en conscience" pour Emmanuel Macron au second tour face à Marine Le Pen, dont "le projet" conduirait selon elle "le pays à la discorde, à l'impuissance et à la faillite". "Je ne suis pas propriétaire des suffrages qui se sont portés sur mon nom. Mais je demande aux électrices et aux électeurs qui m'ont honorée de leur confiance de peser dans les jours qui viennent avec gravité les conséquences potentiellement désastreuses pour notre pays et pour les générations futures de tout choix différent du mien qu'ils envisageraient pour le second tour", a ajouté Valérie Pécresse.

La candidat écologiste (EELV) Yannick Jadot a lui aussi appelé à "faire barrage à l'extrême droite en déposant dans l'urne un bulletin Emmanuel Macron" face à Marine Le Pen. "Notre vote ne vaut pas caution" pour le président sortant, qui doit maintenant "créer les conditions du rassemblement pour faire échec à l'extrême droite", a ajouté le candidat depuis son QG.

A l'extrême gauche, Fabien Roussel a lui aussi appelé à battre Marine Le Pen en votant pour Emmanuel Macron lors du second tour.

Marion Maréchal, qui soutenait Eric Zemmour dans cette élection, avait déjà certifié qu'il appelerait à voter pour Marine Le Pen. C'est en effet ce que le candidat Reconquête! a fait. "J'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen", a-t-il ainsi déclaré.

Le candidat NPA Philippe Poutou a lui aussi réagi, appelant à "ne pas donner une voix" à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, mais sans donner de consigne de vote pour Emmanuel Macron, "qui n'est en rien un rempart contre l'extrême droite". "Notre consigne de vote est claire: pas une voix ne doit aller à l'extrême droite", a-t-il martelé depuis son QG. "Pour autant, nous ne donnerons pas de consigne de vote en faveur de Macron, car c'est un pompier pyromane dont les politiques sont une des causes de la montée du RN", a-t-il ajouté.

Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) a lui appelé "les Français à tout faire pour faire barrage à Macron".

Plus tôt dans la soirée, la candidate du PS, Anne Hidalgo avait déjà appelé à faire barrage à Marine Le Pen en votant pour le président sortant.