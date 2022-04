Présidentielle française: des élus socialistes, dont Olivier Faure, appellent à l'union des forces de gauche

De nombreux élus socialistes, dont le premier secrétaire Olivier Faure et plusieurs maires membres de l'équipe de campagne d'Anne Hidalgo, ont appelé dimanche soir à une "union des forces de gauche" aux législatives, après la défaite historique de la candidate PS à la présidentielle.

"Je lance ce soir un appel solennel aux forces de gauche et écologiques, aux forces sociales, aux citoyennes et citoyens prêts à s'engager afin de construire ensemble pour les élections législatives un pacte pour la justice sociale et écologique", a notamment déclaré Olivier Faure sur les réseaux sociaux.

"Répéter nos erreurs serait une faute, faisons le choix du rassemblement", a-t-il insisté, visant la formation d'un "pole de résistance aux réformes libérales" portées par Emmanuel Macron.

Dans un communiqué distinct, plusieurs cadres du parti, dont Johanna Rolland, maire de Nantes, Matthieu Klein, maire de Nancy, ou Michaël Delafosse, maire de Montpellier, ont aussi appelé à "l'union des forces de gauche et des écologistes."

"Les élections législatives doivent être le temps du sursaut et du débat qui n'a pas pu avoir lieu lors de la présidentielle. Nous devons tirer les leçons du scrutin et conclure sans attendre un pacte social et écologique qui se déclinera dans tous les territoires", est-il notamment écrit dans le communiqué, également signé par la présidente de la région Occitanie Carole Delga, le député Boris Vallaud, le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol, ou encore le porte-parole du PS Pierre Jouvet.

Olivier Faure a appelé "sans ambiguïté" à faire barrage au Rassemblement national en votant Emmanuel Macron face à la candidate d'extrême droite Marine Le Pen. Mais, pour le président sortant, il faudra "aller chercher" les voix de gauche, a-t-il averti.

"Vous aurez en main deux votes", a-t-il développé: au second tour de la présidentielle "pour défendre la République", puis en juin "pour faire barrage au projet politique d'Emmanuel Macron lors des élections législatives".

Si "le Parti socialiste voit s'achever ce soir une part de son histoire", "tout peut aussi recommencer", a conclu le secrétaire général du PS, dont la candidate Anne Hidalgo a obtenu environ 2% des voix.