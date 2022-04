Présidentielle française: où et comment les Français de Belgique peuvent-ils voter?

Ce dimanche, les Français résidant en Belgique ont également l'occasion de se rendre dans des bureaux de vote installés un peu partout sur notre territoire afin d'exprimer leur préférence pourle premier tour de la Présidentielle.

Ceux qui souhaitaient le faire ont dû s’inscrire au préalable sur la liste électorale du consulat français.

En 2017, ils étaient un peu plus de 46.500 à avoir déposé leur bulletin dans une urne en Belgique. Ce 10 avril 2022, ils seront 5.000 de plus. "Par rapport à 2017, il y a environ 5.000 inscrits supplémentaires alors que le nombre de Français établis ici reste plutôt stable", explique Bruno Jean-Etienne, le vice-président de l'ASBL Association des Français de l'Etranger (ADFE).

Le Heysel pris d'assaut

Concrètement, 84 bureaux de vote sont installés sur le territoire belge ce dimanche, dans 11 villes différentes: à Bruxelles, Waterloo, Charleroi, Mons, Tournai, Mouscron, Liège, Namur, Arlon, Anvers et Gand. La Belgique est d'ailleurs le deuxième pays, après la Suisse, à compter le plus de bureaux au niveau mondial.

Dans la capitale, le centre de vote principal est installé sur la plateau du Heysel. Ce dimanche matin, de longues files étaient observables devant le Palais 1, où sont situées les urnes.

©C.C

D'autres bureaux de vote sont également installés à Saint-Josse, au Consulat général français.

Avant de voter - en personne ou par procuration -, ces électeurs ont dû s'inscrire sur la liste électorale du consulat français. Une fois sur cette liste électorale, les Français de Belgique ont pu recevoir les messages de campagne des différents candidats. Contrairement à 2017, quand le socialiste Benoît Hamon avait rempli la salle de la Madeleine à Bruxelles, aucun ténor n'a cette fois fait le déplacement en Belgique.

Macron toujours autant plébiscité?

Pour qui voteront majoritairement les Français de Belgique ce dimanche? A l'heure d'écrire ces lignes, le suspense restait entier.



En 2017, Emmanuel Macron était arrivé largement en tête du dépouillement, avec 35,5% des voix, devant le Républicain François Fillon (22,5%), l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon (20,4%) et le socialiste Benoît Hamon (9,5%). Marine Le Pen n'était arrivée qu'en 5e position, avec 7,3% des voix.

Deux semaines plus tard, les Français de Belgique avaient à nouveau largement plébiscité le candidat de La République en Marche, lui accordant plus de 88,5% des suffrages face à la candidate d'extrême droite, alors qu'en France, Emmanuel Macron avait certes battu Marine Le Pen mais sur un score plus serré (66%-34%).