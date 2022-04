Election présidentielle en France: l'écart se creuse entre Macron et Le Pen au second tour selon un nouveau sondage

Ce dimanche, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont été propulsés au second tour de l'élection présidentielle française. La campagne d'entre-deux-tours s'annonce rude. Hier soir, des premiers sondages réalisés dans la foulée des résultats du premier tour indiquaient un écart minime entre les deux candidats. Le sondage Ifop-Fiducial estimait ainsi que 51% des Français comptent voter pour le candidat président, contre 49% pour la candidate extrémiste Marine Le Pen. Plus tard dans la soirée, un second sondage de l'entreprise Ipsos annonçait 54% d'intentions de vote pour Emmanuel Macron contre 46% pour la candidate du Rassemblement National.

Au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, un nouveau sondage confirme cette tendance, l'écart entre les deux candidats au second tour atteindrait même 10 points. Selon le baromètre OpinionWay-Kéa Partners, réalisé pour Les Echos et Radio classique, Emmanuel Macron recueillerait ainsi 55% des votes contre 45% pour Marine Le Pen.

Autre donnée marquante de ce baromètre, l'abstention serait également importante au second tour (elle était de 26,31% au premier tour) : 71% des Français inscrits sur les listes électorales se rendraient bien au bureau de vote le 24 avril prochain.