Emmanuel Macron tente de séduire les classes populaires : "Quand on vit dans la difficulté, on ne veut pas des mots, on veut des actes"

"Hier, les Français se sont exprimés pour le premier tour. Mon projet est arrivé en tête. Je les remercie", a commencé le candidat. "Marine Le Pen a aussi progressé, mais elle n'était pas au pouvoir et elle promet tout et son contraire."

Un des enjeux pour Emmanuel Macron est de convaincre les classes populaires. "Quand on vit dans la difficulté, on ne veut pas des mots, on veut des actes", estime le président. "On a jamais autant baissé le chômage. Et je vais continuer de les aider les chômeurs, les retraités, les bénéficieras du revenu de solidarité active."

La retraite à 65 ans effraie beaucoup d'électeurs potentiels. "Le système n'est plus finançable aujourd'hui", assure le candidat. "Et je ne veux pas diminuer les retraites de nos pensionnés. Donc on va réfléchir à une solution avec tout le monde. On va discuter avec les gens, les politiques, les partenaires sociaux. Personne ne veut réduire le pouvoir d'achat des travailleurs. Personne ne veut réduire le pensions des retraités, mais on doit trouver une solution pour sauver le système. Les 60 ans comme Mélenchon ? C'est démago", assure le président.