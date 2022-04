Les Français à l'étranger: large victoire de Macron avec 45% des voix, fort soutien à Mélenchon et dégringolade de l'extrême droite

Premier vainqueur de ce premier tour de l'élection présidentielle française de 2022 pour les Français établis hors de France: l'abstention. Elle atteint 64,88%, avec à peine 504.291 votants dans le monde contre un potentiel de 1.435.746 voix à faire entendre.

Pour les électeurs et électrices à l'étranger qui se sont rendus dans les urnes, le vote blanc (0,63%) et le vote nul (0,43%) mis à part, voici les résultats officiels:

Emmanuel Macron (45,09%) Jean-Luc Mélenchon (21,92%) Éric Zemmour (8,67%) Yannick Jadot (8,17%) Marine Le Pen (5,29%) Valérie Pécresse (4,20%) Anne Hidalgo (2,50%) Nicolas Dupont-Aignan (1,42%) Jean Lasalle (1,20%) Fabien Roussel (0,65%) Philippe Poutou (0,63%) Nathalie Arthaud (0,26%)

L'extrême droite n'a visiblement pas autant convaincu qu'en France-même, avec une Marine Le Pen qui s'écrase derrière Éric Zemmour, et des voix largement favorables au président sortant Emmanuel Macron. La gauche, portée par plus d'un électeur sur 4, tire son épingle du jeu avec Jean-Luc Mélenchon, qui réalise quasiment le même score qu'au niveau national, suivi par le candidat écologiste Yannick Jadot qui perce à un peu plus de 8%, ce qui ne suffit pas à le mettre sur le podium.

Le PS traditionnel avec Hidalgo et les Républicains de Pécresse n'ont pas non plus, pas plus qu'en France même, réussi à convaincre les électeurs.