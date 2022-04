Macron et Le Pen en tête, Mélenchon troisième, les autres candidats loin derrière : voici les résultats définitifs du 1er tour

Emmanuel Macron est arrivé en tête dimanche au premier tour de la présidentielle avec 27,85% des exprimés, devant Marine Le Pen (23,15%) qu'il retrouvera au second tour, et Jean-Luc Mélenchon, éliminé malgré ses 21,95%, selon les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur. L'abstention a atteint 26,31% des inscrits, soit le plus haut niveau pour un premier tour d'une présidentielle après les 28,4% de 2002. Près de 13 millions d'électeurs sur 48,74 millions d'inscrits ont ainsi boudé les urnes dimanche.

Ils sont également 543.650 à avoir voté blanc (1,12% des inscrits), et 237.004 nul (0,49%).

Marine Le Pen (RN) est arrivée en tête dans 20.036 communes et Emmanuel Macron (LREM) dans 11.861 communes, sur un total de 35.080 communes.

Derrière le trio de tête, aucun autre candidat n'a réussi à franchir la barre des 10% des exprimés. Eric Zemmour, 4e, a obtenu 7,07%. Viennent ensuite Valérie Pécresse (4,78%) et Yannick Jadot (4,63%) qui terminent même sous la barre des 5%, cruciale pour le remboursement des frais de campagne.

Jean Lassalle (3,13%), Fabien Roussel (2,28%) et Nicolas Dupont-Aignan (2,06%) devancent Anne Hidalgo (1,75%), tandis que Philippe Poutou (0,77%) et Nathalie Arthaud (0,56%) terminent aux deux dernières places.