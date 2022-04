"Quand il est en difficulté, il propose des chèques", "vous avez un problème, elle baisse la TVA" : les attaques volent entre Macron et Le Pen

Ce lundi après-midi, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, les deux finalistes sont en déplacement respectivement à Denain (Nord) pour Emmanuel Macron et à Soucy (Yonne) pour Marine Le Pen. La distance physique qui les sépare ne les empêche pas de se tacler à distance.



"Quand il est en difficulté, il propose des chèques", a ainsi lancé la candidate du Rassemblement national alors qu'elle rendait visite à un cultivateur céréalier, rapporte le journal Le Monde. Elle y abordait les conséquences de l'inflation sur les prix alimentaires et énergétiques. "Je suis très inquiète de ça parce que je vois tous les nuages s'amonceler et un président de la République qui fait mine de ne pas les voir, a-t-elle déclaré. Je l'ai entendu sur Brut dernièrement nous parler à nouveau d'un chèque (…). Comme il ne veut pas toucher aux structures fondamentales du fonctionnement de l'économie, il annonce des chèques. Mais un chèque où, quand, pour qui ? De combien ? Je n'ai absolument aucun élément sur ce sujet. Donc, c'est exactement comme pour le gaz et l'électricité, on fait des blocages dont on sait qu'ils sont transitoires et on ne veut pas remettre en cause le système même", a-t-elle déploré.

Par canal interposé, Emmanuel Macron, interrogé sur BFMTV, a répondu par une nouvelle invective: "Vous avez un problème, elle vous baisse la TVA, mais elle n'explique pas comment elle le finance, moi j'explique comment je finance." Le président a ensuite défendu les actions de son gouvernement : "Si nous n'avions pas agi, vous paieriez le gaz 140 % de plus et vous paieriez l'électricité 100 % de plus. Faites un calcul : elle propose de baisser la TVA de 20 à 5, ça fait 15 % d'écart. Donc (la stratégie du gouvernement: Nldr) c'est plus sérieux, plus robuste". Il a finalement enchaîné avec un dernier tacle : "La vérité c'est que moi je ne joue pas sur les colères. Je ne vais pas chercher les gens en leur disant "le système est fichu, on va tous se diviser".