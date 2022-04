"Elle n’arrive pas à dissimuler son hostilité vis-à-vis de Marine Le Pen": Pourquoi Anne-Sophie Lapix ne devrait pas animer le débat présidentiel

La campagne d'entre-deux-tours a démarré sur les chapeaux de roue ce lundi. Pendant plus de dix jours, les deux candidats dans la course à l'Elysée vont multiplier les déplacements afin de convaincre les derniers électeurs indécis en vue du deuxième tour de la présidentielle, prévu le dimanche 24 avril. Moment capital de cette campagne, le débat d'entre-deux-tours sera lui organisé le mercredi 20 avril. On se souvient qu'en 2017, la prestation désastreuse de Marine Le Pen avait visiblement compromis ses chances de victoire.



Les équipes de TF1 et de France 2, qui organisent conjointement ce débat entre Macron et Le Pen, devraient prochainement révéler le duo qui animera ce face-à-face.

Selon Le Parisien, le journaliste de TF1 Gilles Bouleau et la journaliste de France Info Léa Salamé devraient être à la barre mercredi prochain. La présentatrice de la matinale de France Inter aurait ainsi été privilégiée à Anne-Sophie Lapix, présentatrice du JT de France 2, habituellement très sollicitée pour les débats politiques.



Dans leurs colonnes, nos confrères français expliquent les raisons de ce choix.

"Les deux finalistes ont immédiatement rejeté le nom de la titulaire du 20 heures de France 2", confie ainsi un proche des négociations au Parisien. "C'est injuste et excessif, rétorque pour sa part une source proche d'Anne-Sophie Lapix. On lui reproche quoi ? D'être trop mordante. Elle fait juste son métier !"

Un choix qui devrait plaire au porte-parole du Rassemblement National, Jordan Bardella, qui n'avait pas caché son peu d'estime pour la journaliste, sur CNews lundi matin. "Elle n'arrive pas à dissimuler son hostilité vis-à-vis de Marine Le Pen à chaque fois qu'elle la reçoit", avait-il déclaré.

"Affronter Poutine mais ne pas être capable de faire face à une question de Lapix?"

Sur Twitter, bon nombre d'internautes ont réagi avec humour aux prévisions du Parisien.

"Quand t'es censé négocier avec Poutine mais que tu as peur d'Anne-Sophie Lapix", s'est amusé le chroniqueur de France Inter, Guillaume Meurice.

Un constat partagé par l'écologiste Sandrine Rousseau. "Vouloir être président, affronter Poutine ou d'autres et ne pas être capable de faire face à une question d'Anne-Sophie Lapix?", s'est interrogée la candidate déchue de la primaire écologiste, visiblement perplexe.