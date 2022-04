"La période est aux polémiques": Jean Castex réagit aux critiques suite à ses déplacements répétés en jet privé

Ce dimanche, Jean Castex s'est rendu à Prades, dans les Pyrénées Orientales, afin d'aller voter pour le premier tour de l'élection présidentielle.



Cet aller-retour express entre Paris et le Sud de la France a fait beaucoup parler de lui. Et pour cause, le Premier ministre français a en effet effectué ce déplacement à bord d'un jet privé.

Un trajet en avion que n'ont pas manqué d'épingler de nombreux défenseurs de l'environnement sur Twitter. Le journaliste de Vert, Loup Espargilière, a notamment dénoncé l'empreinte carbone que représentait ce déplacement.

Ce mardi matin, au micro de RTL France, celui qui a été maire de Prades entre 2008 et 2020 a répondu aux critiques. Il a notamment expliqué qu'il avait privilégié ce moyen de transport pour parcourir les quelque 800 kilomètres séparant Prades de Paris en rappelant que "le Premier ministre doit être à Paris très vite s'il y a le moindre problème".

"J'ai utilisé les règles habituelles qui s'appliquent au Premier ministre. La période est aux polémiques, n'est-ce pas ?", a-t-il conclu.

Pour rappel, les voyages du Premier ministre en jet Falcon ont déjà été pointés du doigt par Mediapart dans un dossier intitulé "Jean Castex: une passion immodérée pour les jets de la République". Le chef du gouvernement aurait notamment pris l'avion pour des déplacements vers Lyon, Caen et Nantes, ne privilégiant pas des modes de transport alternatifs comme le train.