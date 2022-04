Marine Le Pen: "Il faut que les gens qui n'ont rien à faire dans notre pays rentrent chez eux"

Marine Le Pen a débuté sa campagne d'entre-deux-tours en grande pompe. Après un passage dans la matinale de France Inter ce mardi matin, la candidate à l'Elysée s'est rendue en Normandie cet après-midi, où elle a tenu une conférence de presse sur le thème de la démocratie. Elle a enfin ponctué sa journée par une interview au JT de 20 heures sur TF1.

Interrogée par Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray, la candidate de l'extrême-droite a réaffirmé son ambition de séduire les électeurs toujours indécis. "Tous ceux qui n'ont pas voté Macron au premier tour peuvent se retrouver dans ma candidature", a déclaré Le Pen.

La candidate du RN a tout d'abord lancé un appel aux électeurs de Mélenchon en insistant sur l'importance de la sécurité sociale. "Je voudrais dire aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon que j'ai le projet le plus protecteur alors que depuis cinq ans, Emmanuel Macron a mené une politique de dureté envers les plus pauvres". Et d'insister: "Macron a mené une politique de déconstruction de notre système de protection sociale".

Marine Le Pen a ensuite rappelé qu'elle voulait redonner de l'importance au système de référendum, afin de donner la parole aux Français. "C'est un moyen de réparer la démocratie abîmée par Emmanuel Macron", a-t-elle martelé.

La finaliste du second tour a ensuite abordé la thématique des retraites, véritable pomme de discorde avec son adversaire. Contrairement à Macron, elle ne souhaite pas repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans. "Arriver la retraite en bonne santé, c'est un choix de société", a-t-elle justifié, en promettant que la somme des pensions ne baisserait pas.

"Il faut laisser le temps aux gens"

En matière de climat, Marine Le Pen s'est montrée prudente. La candidate RN a plaidé pour une "transition douce", qui ne met pas la pression sur les plus pauvres. "Il faut laisser le temps aux gens", a-t-elle expliqué. "Laissons dans un premier temps les gens utiliser leur voiture s'ils n'ont pas les moyens de faire autre chose", a-t-elle poursuivi, tout en reconnaissant qu'une transition vers le renouvelable était indispensable.

Marine Le Pen a ensuite réaffirmé sa politique drastique d'immigration. "Il faut que les gens qui n'ont rien à faire dans notre pays rentrent chez eux", a-t-elle martelé, en désignant les criminels et délinquants étrangers qui devraient être renvoyés chez eux.

Enfin, la candidate à l'Elysée a rappelé que la relance économique devait passer par davantage de patriotisme."Le meilleur moyen d'avoir un système parfaitement viable et à l'équilibre, c'est de récréer de l'emploi dans notre pays. Pour cela, il faut prendre des mesures de patriotisme économique."

"On est dépendants de tout en France", a déploré Marine Le Pen, qui veut retrouver une vraie indépendance économique."Dès qu'il y a un grain de sable dans la machine, on se retrouve quasiment à l'arrêt", a-t-elle enfin regretté.