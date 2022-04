"Poutine assassin, Le Pen complice": la candidate du RN accueillie froidement par des militants à Paris

La campagne d'entre-deux-tours se poursuit pour les deux candidats toujours dans la course à l'Elysée, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Depuis lundi, le président sortant et la candidate du Rassemblement National enchaînent les déplacements aux quatre coins de l'Hexagone pour séduire les électeurs toujours indécis.



Ce mercredi, après un détour par Asnières-sur-Seine pour parler de la "France qui travaille", Marine Le Pen était attendue à Paris pour une conférence de presse sur le thème de la diplomatie et de la politique étrangère.



Sur place, un groupe de militants de SOS Racisme a réservé un accueil pour le moins glacial à la candidate d'extrême-droite. "Poutine assassin, Le Pen complice", scandaient notamment les manifestants, qui arboraient également des affiches avec pour inscription: "Marine Le Pen, amie des criminels de guerre".

Pour rappel, la figure de proue du Rassemblement National est critiquée par ses détracteurs pour avoir entretenu des liens étroits avec le président russe, Vladimir Poutine. Jusqu'à l'éclatement du conflit ukrainien, Marine Le Pen n'avait en effet jamais caché jamais caché son estime pour le résident du Kremlin.