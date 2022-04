"On arrive vers la victoire !" : au cœur du meeting de Marine Le Pen avec les militants du RN

"La Sorbonne, elle est à qui?": des centaines d'étudiants contre le "faux choix" du second tour

"Et la Sorbonne elle est à qui, elle est à nous!": plusieurs centaines d'étudiants se sont rassemblés jeudi dans une ambiance tendue avec la police devant l'université emblématique à Paris, occupée depuis la veille, pour dénoncer un "faux choix" entre Macron et Le Pen au second tour de la présidentielle.