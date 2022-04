La présidente d'une université française envoie un mail à tous les étudiants pour leur demander de faire barrage à Marine Le Pen

Le message en a surpris plus d'un.

Carine Bernault, la présidente de l'Université de Nantes, a envoyé mercredi un mail à tous les étudiants de l'établissement pour leur demander de faire barrage à Marine Le Pen, note 20minutes.fr.

En tout, 42.000 jeunes ont reçu le message, mais aussi 4.000 membres du personnel. Selon le journal, cette initiative en a "surpris plus d'un".

Dans le courriel, on pouvait lire: "Je vous adresse ce message inhabituel mais indispensable au regard des enjeux attachés à ce vote. (...) Parce que les fondements de l’université sont en cause, je vous appelle solennellement à voter le 24 avril pour faire barrage à l’extrême droite et donc au Rassemblement national. Quel que soit le résultat le 24 avril, vous pouvez compter sur mon engagement pour défendre nos valeurs."

Contactée, l'université a expliqué que sa position est "en accord avec celle publiée la veille par France Universités (ndlr : une organisation qui rassemble 116 établissements français du supérieur)." Dans cette publication, l'organisation appelait à voter Emmanuel Macron.