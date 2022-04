Qui va gagner l'élection présidentielle française ? Ce que disent les derniers sondages

A plus d'une semaine du second tour de l'élection présidentielle française, une tendance s'observe clairement dans les derniers sondages.

La campagne de l'entre-deux-tours bat son plein, à un peu plus d'une semaine du scrutin. Emmanuel Macron et Marine Le Pen parcourent la France dans l'espoir de convaincre les hésitants de rallier leur cause. Mais il n'y a pas que sur le terrain que l'on sent la pression monter. Par médias interposés, les deux candidats n'hésitent pas à s'invectiver. "Carnage social", "président autoritaire", "carabistouilles", "vrai danger"... Emmanuel Macron et Marine Le Pen ne cessent de tenter de décrédibiliser l'adversaire. Mais lequel des deux triomphera ? Voici ce que disent les sondages actuellement sur l'issue de la présidentielle française.

Sondage opinionway pour Les Echos

Selon un

sondage opinionway pour Les Echos

de ce 15 avril 2022, Emmanuel Macron remporterait le second tour avec 54% des voix. Marine Le Pen réunirait quant à elle 46% des votes. A noter que l'institut de sondage invite à tenir compte de la marge d'incertitude de 2,8 points au plus. Selon l'enquête, 69% des Français inscrits sur les listes électorales ont l'intention de participer au scrutin de ce 24 avril.

Sondage opinionway pour CNews

L'actuel président français resterait à l'Elysée, selon le sondage opinionway pour CNews de ce vendredi 15 avril. Emmanuel Macron obtiendrait ainsi 53% des voix, contre 47% pour Marine Le Pen. La marge d'incertitude est de 3,5 points au plus.

Sondage Ifop-Fiducial pour LCI/Paris Match et Sud Radio

Selon

ce sondage

qui date du 14 avril, c'est toujours Emmanuel Macron qui triompherait. Le chef d'Etat récolte dans cette enquête 53,5% des intentions de vote, contre 46,5% pour Marine Le Pen. Le taux de participation serait plus élevé selon ce sondage: 75% des Français iraient ainsi aux urnes, si l'on en croit les résultats présentés par Ifop-Fiducial.

Sondage Odoxa-Mascaret pour LObs

C'est toujours Emmanuel Macron qui l'emporterait selon le

sondage Odoxa-Mascaret pour L'Obs

. En effet, le président français obtiendrait 53% des voix, contre 47% pour sa rivale. L'institut de sondage souligne toutefois que la tendance est à la baisse pour le chef d'Etat qui était crédité de 54,5% des intentions de vote dans une enquête réalisée le soir du premier tour. Enfin, selon le dernier sondage Odoxa, l’abstention serait importante le 24 avril: l'institut estime qu'elle pourrait s'élever à 26,4%.

Sondage BVA pour Orange et RTL

Selon le sondage BVA pour Orange et RTL du 15 avril, Emmanuel Macron gagnerait avec 54% des voix. Marine Le Pen récolterait 46% des votes.