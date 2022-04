Accueil International Europe Election française Aux mains du Rassemblement national, la France rurale se sent oubliée Marine Le Pen a plus que doublé son score d’il y a cinq ans en Creuse. Guéret, chef-lieu du département, fait office d’exception. Les commerçants, artisans et agriculteurs de la région se cherchent une boussole, un leader. Reportage d'Alice Dive, envoyée spéciale en Creuse. Alice Dive Journaliste au sein du service Débats/Opinions



Place du Marché, il est dix heures tapantes. Guéret s'anime. Ce matin-là, le bar-tabac Le Balto a misé sur une devanture de circonstance : des journaux, des journaux et encore des journaux. On ne se bouscule pas au portillon chez Sylvette. "Présidentielle : Les deux France", titre La Montagne, le canard local. Marine Le Pen et Emmanuel Macron, toujours eux. Les chiffres sont sans appel...