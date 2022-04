Élection présidentielle française: Macron toujours en tête des sondages, à qui vont bénéficier les reports de vote ?

Voici ce qu'annonce le dernier sondage Ipsos-Sopra Steria pour FranceInfo et Le Parisien.

Selon le sondage Ipsos-Sopra Steria pour FranceInfo et Le Parisien de ce 16 avril, Emmanuel Macron mène toujours la course à la présidence. Il est, à l'heure actuelle, crédité de 55,5% des intentions de vote (-0,5 point par rapport à vendredi*), tandis que Marine Le Pen en obtient pour le moment 44,5%, soit 0,5 point de plus que la veille.

FranceInfo dévoile également une évaluation du report des voix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, de Yannick Jadot, de Valérie Pécresse et d'Éric Zemmour.

Selon le sondage, 33% des électeurs du candidat de la France Insoumise sont prêts à voter pour Emmanuel Macron et 16% pour Marine Le Pen, les 51% restants n'ont pas exprimé leur choix.

59% des électeurs de l'écologiste Yannick Jadot se tourneront aussi vers le candidat-président, tandis que 7% d'entre eux choisiront Marine Le Pen et les autres 34% ne se sont pas prononcés.

Plus ou moins la même proportion d'électeurs de Valérie Pécresse comptent voter pour Macron (55%), alors que 21% se tourneront sans doute vers Le Pen et 24% n'ont pas exprimé leur intention vote.

Du côté des soutiens d'Éric Zemmour, la balance est inversée: 76% des électeurs du candidat d'extrême-droite ont prévu de voter pour la présidente du Rassemblement national, et 9% vont sans doute se tourner vers le camp d'Emmanuel Macron. Seuls 15% d'électeurs n'ont pas (encore) donné leur avis.

*Il faut toutefois noter que la marge d'erreur est de 3,3 points