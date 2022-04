Présidentielle française 2022: un rapport accuse Marine Le Pen de détournement d'argent public

À une semaine du deuxième tour de l'élection présidentielle française, voilà une affaire qui pourrait mettre à mal la fin de campagne de Marine Le Pen. Médiapart révèle en effet ce samedi que la présidente du Rassemblement national est accusée, dans un rapport de l’Office anti-fraude de l’Union européenne, de détournement d'argent. D'après nos confrères français, ce dossier long de 116 pages parle de près de 140.000 euros d'argent public détournés, au moment où Marine Le Pen était eurodéputée.

En conclusion de son rapport, l’Office anti-fraude de l’Union européenne demande que la candidate RN rembourse elle-même les 136.993,99 euros dont il est question et qui correspondent à la somme de plusieurs détournements dont est elle accusée. Trois autres ex-eurodéputés, Jean-Marie Le Pen, Louis Aliot et Bruno Gollnisch, sont aussi mis en cause dans le rapport, qui a été transmis il y a un mois à la justice française, précise encore Médiapart. Il est "en cours d'analyse", d'après le parquet de Paris.