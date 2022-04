Élection présidentielle française : Le Pen conteste le rapport européen qui l'accuse de fraude , un tiers des soutiens de Mélenchon voteront Macron (DIRECT)

A une semaine du second tour de l'élection présidentielle dimanche, rien n'est joué entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, dans une campagne électrique où chacun tente de rassembler au-delà de son camp.

Dans ce duel indécis à couteaux tirés, le président sortant a un léger avantage sur sa rivale d'extrême droite, si l'on en croit les sondages d'opinion.

Il l'emporterait au second tour dimanche dans une fourchette de 53 à 55,5% contre 44,5 à 47% pour Marine Le Pen, en légère progression mais dans la marge d'erreur et, donc, pas à l'abri d'un faux-pas ou d'une forte mobilisation de l'électorat anti-Macron.

L'enjeu de ce second tour, c'est de convaincre les indécis et les abstentionnistes, qui étaient au premier tour plus de 26% de la population en âge de voter. A cet égard, le débat télévisé mercredi soir entre les deux rivaux jouera un rôle décisif.

En 2017, la candidate du Rassemblement national avait sombré face à Emmanuel Macron. Elle estime être mieux préparée cette fois et se dit "extrêmement sereine".

En attendant, elle se repose ce dimanche de Pâques, sans rendez-vous et avec un seul média enregistré la veille: l'émission "Dimanche en politique" sur France 3. Lundi matin, la candidate devrait effectuer un déplacement avant de plonger à nouveau dans les préparatifs du débat de mercredi, selon son entourage.

Suivez notre direct

13h38 : Le Pen récuse tout climatoscepticisme

13h10 : Le "chèque alimentation" mis en place "dès après l'élection" si Macron est réélu

12h55 : Bayou ne croit pas en "un Emmanuel Macron écolo"

11h : Marine Le Pen conteste le rapport européen qui l'accuse de fraude

10h50 : Près de 37% des soutiens de Mélenchon voteront blanc ou nul, 33% pour Macron au second tour

09h59 : Le secrétaire national d'EELV votera Macron

Julien Bayou, secrétaire national d'EELV, votera Macron, même s'il n'est pas convaincu par son programme : "Il n'y a aucune raison de croire en ses promesses, et pour autant, j'utiliserai le bulletin Macron pour battre l'extrême droite".

09h22 : Marine Le Pen se prépare au débat avec l’aide d’élus LR et LREM

Selon une information de La Voix Du Nord, la candidate Marine Le Pen se préparerait au grand débat de ce mercredi face à Macron avec l'aide d'élus LR (Les Républicains) et LREM (La République En Marche). Sa stratégie se baserait sur des fiches préparées par des élus de ces partis.

08h30 : Un millier d'acteurs du monde de la santé appellent à faire barrage à l'extrême droite

Dans une tribune publiée dans le journal JDD, un millier de professionnels de la santé ont appelé les Français à voter pour Emmanuel Macron. Se présentant comme "professionnels de santé, patients, chercheurs, élus", ils lancent "un appel solennel en faveur du seul vote qui permet de préserver nos solidarités".