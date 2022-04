Le Havre : sondages et résultats de l’élection présidentielle 2022 en direct

Les Français et Françaises se sont rendus aux urnes pour l’élection présidentielle, ce 10 avril. Mais quels sont les résultats au Havre ? Et que disent les sondages de la présidentielle 2022 pour le second tour ?

Les résultats de l’élection présidentielle au Havre

Alors que le premier tour de la présidentielle française a eu lieu il y a quelques jours, retour en chiffres sur les résultats de la ville du Havre , en Seine-Maritime. Fief d'Édouard Philippe, ancien Premier ministre français, qui en est le maire depuis 2020, les Havrais ont été 68,23 % a voter dimanche 10 avril, contre 31,77 % d'abstentionnistes. Si les deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ont reçu bon nombre de votes (respectivement 27,53 % et 20,67%), c'est Jean-Luc Mélenchon qui menait avec 30,17 % de votes en sa faveur.

Le second tour de l'élection présidentielle de 2022 se tiendra le dimanche 24 avril.

.

Pourquoi la Belgique peut donner les résultats de l'élection présidentielle française en avance ?

En France,

les résultats de l’élection présidentielle sont très encadrés

, notamment par l’article 2 de la loi électorale du 19 juillet 1977, qui interdit toute diffusion de commentaires ou de sondages ayant trait à l'élection présidentielle du vendredi minuit au dimanche 20 heures (heure de fin du dépouillement des urnes dans les bureaux de vote et de l’annonce des résultats). Cette loi ne s’applique en revanche pas aux pays limitrophes, tels que la Belgique ou la Suisse, qui comptent de nombreux journalistes francophones. De ce fait, il arrive souvent que lors de l'élection présidentielle, les Français préfèrent se rendre sur les chaînes et les journaux en ligne belges et suisses pour connaître les tendances électorales.

L'élection présidentielle 2022 en France

L'élection présidentielle de 2022 a apporté beaucoup d’espoirs et de déceptions dans tous les partis politiques et a vu s’affronter des candidats de tous horizons avec des programmes très variés.

Si le résultat du premier tour du scrutin est au final le même que lors de l'élection présidentielle de 2017 (Emmanuel Macron pour La République en Marche contre Marine Le Pen et le Rassemblement National), d’autres personnalités politiques ont connu un réel rebond et obtenu suffisamment de votes pour voir leur campagne politique remboursée (nous rappelons qu’en-dessous de 5 % de votes, le candidat n’obtient pas le remboursement des frais de sa campagne).

C’est le cas de

Jean-Luc Mélenchon

qui avec son parti La France Insoumise (gauche) a récolté 22 % de votes, beaucoup plus que lors des élections précédentes (arrivé 4ème aux élections présidentielles de 2012 et 2017). Il aura fait espérer à tous les détracteurs de l’extrême droite un duel Macron-Mélenchon au second tour jusqu’à la fin des dépouillements. Son programme promettait la fin de la V° République pour créer la VI° (rappelons que la V° République est entrée en vigueur avec le Général de Gaulle en 1958) et avait des propositions écologiques et civiques intéressantes.

Éric Zemmour , quant à lui, aura réussi à obtenir 7,10 % de votes pour son parti Reconquête (extrême droite), malgré les polémiques et les accusations qu'il reçoit quotidiennement sur ses écrits et ses paroles (accusé d'être misogyne et raciste, il s'en défend). Journaliste et écrivain, il faisait ses débuts sur la scène politique lors de ces élections.

Tous les autres candidats, quant à eux, étaient sous la barre des 5 % de voix, comme

Valérie Pécresse

(Les Républicains), députée Française et ancienne ministre. Elle n’a obtenu que 4,8 % de votes (le score le plus bas jamais eu par son parti politique) et se dit aujourd’hui « endettée personnellement à hauteur de 5 millions d’euros » . De même,

Anne Hidalgo

, actuelle maire de Paris, a récolté seulement 1,7 % de votes pour le Parti socialiste.

D’autres candidats ont aussi tenté leur chance à l'élection présidentielle française de 2022, comme Yannick Jadot (Europe Écologie-Les Verts), député européen et militant écologiste (anciennement directeur de campagne de Greenpeace et cofondateur de l’Alliance pour la planète) qui a obtenu 4,6 % de votes. Jean Lassalle (Résistons !), député Français et ancien maire de son village natal des Pyrénées-Atlantiques (pendant plus de 40 années) a recueilli 3,1 % de votes. Fabien Roussel (Parti Communiste Français) député Français qui a souvent soutenu le régime Chinois de Xi Jinping a reçu 2,3 % de votes. Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France), député Français, a, quant à lui, récolté 2,1 % de voix.

Loin derrière, nous retrouvons Philippe Poutou (ancien ouvrier chez Ford et militant avec la CGT, devenu homme politique) qui n’a obtenu que 0,8 % de votes avec le Nouveau Parti Anticapitaliste pour sa troisième candidature, et Nathalie Arthaud, qui se présentait pour la troisième fois avec la Lutte Ouvrière (extrême gauche) et qui n’a récolté que 0,6 % des suffrages exprimés.

Histoire politique du Havre

Le Havre, métropole de Normandie dans la région de Seine-Maritime, a longtemps été surnommée « Stalingrad-sur-Mer », car le Parti Communiste Français (PCF) en avait fait son bastion de 1965 à 1995.

Depuis quelques années, cependant, les Havrais et les Havraises, d’après le gentilé des habitants de la commune, ont pris un tournant politique dans leur ville. Lors des dernières élections présidentielles (2012, 2017 et 2022), des dernières élections législatives et des dernières élections régionales (en 2021), le Parti Communiste n’a pas été élu.

Les résultats des dernières élections au Havre

Pendant l’élection présidentielle de 2012, les habitants du Havre avaient voté à 30,17 % pour François Hollande (Parti socialiste), à 23,19 % pour Nicolas Sarkozy (Union pour un Mouvement Populaire – UMP) et à 20,25 % pour Marine Le Pen (Front National) lors du premier tour, et avaient élu François Hollande à 58,63 % des votes face à Nicolas Sarkozy au second tour.

En 2017, c’était Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu le plus de votes au premier tour (29,8%) face à Emmanuel Macron (21,42%) et Marine Le Pen (20,25%). Au second tour, les Havrais avaient donné la victoire à Emmanuel Macron à 67,33 % face à Marine le Pen (32,67%).

Lors des élections législatives, qui visent à élire les membres de l’Assemblée Nationale, la ville du Havre avait accordé 50,45 % de votes à Laurent Logiou (Parti socialiste) face à Édouard Philippe (UMP) en 2012. Pendant les élections de 2017, c’est la candidate du parti Les Républicains, Agnès Firmin Le Bodo, qui avait récolté le plus de votes, avec 61,31 % face à Antoine Siffert.

Enfin, les dernières élections régionales de 2021 ont vu la réélection de Hervé Morin avec son parti centriste « Vivre la Normandie ».

Il ne reste plus que quelques jours pour connaître le candidat qui obtiendra le plus de votes au second tour de cette élection présidentielle 2022 au Havre.