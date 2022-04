À la veille du débat, une nette tendance s'observe dans les sondages sur la présidentielle française: "On avait constaté le même phénomène en 2017"

Les Français devront choisir ce dimanche entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen dans le cadre du second tour de l'élection présidentielle française. Selon les derniers sondages, l'écart se creuse entre les deux candidats.

Les candidats entament cette semaine la dernière ligne droite avant le second tour de l'élection présidentielle française. Le point d'orgue de cette dernière semaine de campagne sera sans nul doute le débat de ce mercredi, au cours duquel Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront sur de nombreuses thématiques. Ce rendez-vous très attendu des Français pourrait avoir un impact sur le résultat du scrutin de ce dimanche.



Mais jusqu'ici, tous les sondages indiquent une même tendance: l'écart se creuse entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron.

Dans le baromètre quotidien OpinionWay-Kéa Partners pour Les Echos, l'actuel président français obtient 56% des intentions de vote (+2, par rapport au sondage de vendredi), contre 44% pour la candidate RN. A noter que la marge d'incertitude du sondage est de 2,8 points. Selon l'institut de sondage, il s'agit de son meilleur score depuis le soir du second tour, le 10 avril. "Cette remontée d'Emmanuel Macron n'est pas une surprise car jusqu'ici Marine Le Pen avançait masquée, on parlait peu de son programme", a détaillé Bruno Jeanbart, vice-président d'Opinionway, dans Les Echos. "(...) D'ailleurs on avait observé le même phénomène dans l'entre-deux-tours en 2017."

Un sondage réalisé par Ipsos-Sopra Stéria pour Le Parisien, Radio France et France Télévisions donne également le président sortant vainqueur du second tour avec 56% des voix, contre 44% des votes pour Marine Le Pen. Le sondage comprte une marge d'erreur de 3,2 points. L'enquête estime que le taux de participation serait de 70 à 74%.



Selon le sondage Ifop-Fiducial pour Paris Match, LCI et Sud Radio, Emmanuel Macron garde une confortable avance sur Marine Le Pen, même si elle n'est pas aussi importante que celle mentionnée dans les enquêtes ci-dessus. Le président récolte ainsi 54,5% des intentions de vote et la candidate RN 45,5%.