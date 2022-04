Présidentielle 2022: comment seraient départagés les candidats en cas d'égalité au second tour ?

"Emmanuel Macron ne croit manifestement pas en la pertinence d’une politique de la Ville, qu'il a qualifiée de 'clientéliste' et qui favoriserait le 'communautarisme'"

Thomas Kirszbaum analyse la politique menée jusqu’ici par le président sortant à l’égard de “ces quartiers dont on préfère ne plus parler”. "Comme en 2017, ils ont été quasiment absents des propositions des candidats à l’élection présidentielle, si ce n’est à travers un discours de stigmatisation fustigeant les 'ghettos' et 'l’islamisme'", constate le chercheur associé au Centre d’études et de recherches administratives politiques et sociales.