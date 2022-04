Le chèque de Jean Lassalle reçu par EELV : "On ne va pas l'encaisser"

Après le premier tour de l'élection, Jean Lassalle avait annoncé avoir envoyé un chèque au parti de Yannick Jadot, qui n'était pas parvenu à recevoir les 5% du suffrage pourtant nécessaires pour que sa campagne lui soit remboursée. L'ex-candidat avait donc lancé un appel aux dons afin de rembourser les sommes engagées, dont 2 millions d'euros d'ici fin mai.

Si le chèque a bien été reçu par EELV, le parti ne compte pas l'encaisser. "On ne va pas l'encaisser. (...) D'abord, parce que c'est un don d'un parti politique, et puis on pense qu'il devrait le faire à une association féministe, par exemple", a expliqué Julien Bayou, secrétaire national d'EELV.

Jean Lassalle avait également fait don de 10 euros à Valérie Pécresse et à Anne Hidalgo.

Retrouvez tous les résultats du second tour avant 20 heures ce dimanche sur LaLibre.be

Ce dimanche 24 avril aura lieu le second et dernier tour de l’élection présidentielle française 2022.

A chaque élection en France, nos sites de presse belges connaissent une grande affluence, attirant nombre d’internautes de nos pays voisins, car si la loi interdit aux médias français de donner des tendances avant 20h, il n’en est pas de même en Belgique. Notre journal, La Libre Belgique, fera donc état de résultats, des sondages et de tendances sans attendre la fin du scrutin, dans le courant de l’après-midi.

Nos journalistes seront nombreux sur le pont pour vous fournir une information de qualité sur cette élection française particulièrement importante.

La soirée du 24 avril sera couverte en direct par nos journalistes sur le terrain et depuis nos bureaux à Bruxelles.

Comment s’informer en amont de cette élection présidentielle afin de tout savoir ?

Suivez nos articles quotidiens sur notre section dédiée à l' élection présidentielle française

Ecoutez notre dernier podcast Echo de campagne

Vous pouvez consulter toutes nos vidéos

Inscrivez-vous à notre newsletter dédiée et recevez tous les jours les dernières actualités

Le jour J, à savoir le 24 avril 2022, suivez-nous en direct pour découvrir les sondages et les résultats de cette élection française :