L'écart se réduit entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen: voici les résultats d'un dernier sondage sur la présidentielle française

Ce vendredi 22 avril marque le dernier jour de la campagne de l'entre-deux-tours. Ce qui signifie également que les médias français vont dévoiler leurs derniers sondages, avant de devoir - comme les candidats - respecter le silence à l'égard de ce scrutin. À l'heure actuelle, le président français conserve son avance selon les dernières enquêtes publiées par les quotidiens de l'Hexagone. Toutefois, un sondage Odoxa-Mascaret pour L'Obs montre un écart réduit entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'enquête dévoilée ce jeudi soir place l'actuel président français en tête des intentions de vote (53%). Marine Le Pen récolte quant à elle 47% des voix. "Un second tour finalement assez serré se dessine", conclut l'institut de sondage.



Le président d'Odoxa souligne à quel point la situation est inquiétante. "Ce score ne correspondrait plus du tout à un score habituel d'un président social-démocrate face à un adversaire d'extrême droite, mais bien au score classique entre deux rivaux habituels d'un second tour comme Hollande-Sarkozy, Sarkozy-Royal...", note Gaël Sliman, auprès de L'Obs.



Toujours selon cette enquête, le débat n'a pas aidé Emmanuel Macron à corriger son image d'"homme pas sympathique" (58% des personnes interrogées se sont exprimées dans ce sens) et de "président des riches" (72% des personnes interrogées ont défini de la sorte le locataire de l'Elysée).



Un autre sondage publié ce jeudi donne un écart plus important entre le président sortant et la candidate RN au second tour. Selon l'enquête réalisée par Ipsos-Sopra Steria pour Le Parisien et France Info, Emmanuel Macron est crédité de 57,5% des intentions de vote contre 42,5% pour Marine Le Pen.









Retrouvez tous les résultats du second tour avant 20 heures ce dimanche sur LaLibre.be

Ce dimanche 24 avril aura lieu le second et dernier tour de l’élection présidentielle française 2022.

A chaque élection en France, nos sites de presse belges connaissent une grande affluence, attirant nombre d’internautes de nos pays voisins, car si la loi interdit aux médias français de donner des tendances avant 20h, il n’en est pas de même en Belgique. Notre journal, La Libre Belgique, fera donc état de résultats, des sondages et de tendances sans attendre la fin du scrutin, dans le courant de l’après-midi.

Nos journalistes seront nombreux sur le pont pour vous fournir une information de qualité sur cette élection française particulièrement importante.

La soirée du 24 avril sera couverte en direct par nos journalistes sur le terrain et depuis nos bureaux à Bruxelles.

Comment s’informer en amont de cette élection présidentielle afin de tout savoir ?

Suivez nos articles quotidiens sur notre section dédiée à l'élection présidentielle française

Ecoutez notre dernier podcast Echo de campagne

Vous pouvez consulter toutes nos vidéos

Inscrivez-vous à notre newsletter dédiée et recevez tous les jours les dernières actualités

Le jour J, à savoir le 24 avril 2022, suivez-nous en direct pour découvrir les sondages et les résultats de cette élection française :