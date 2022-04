Aix-en-Provence : sondages et résultats de l’élection présidentielle 2022 en direct

Le second tour des présidentielles a lieu ce dimanche 24 avril : qui sera le nouveau président de la République Française ? Et quels sont les résultats à Aix-en-Provence ? Que disent les sondages de la présidentielle 2022 pour le deuxième tour ?

Les résultats des élections présidentielles françaisesà Aix-en-Provence

Second tour de la présidentielle

Premier tour de l'élection

Dimanche 10 avril, avait lieu le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Comme dans toutes les villes de France, les électeurs d'Aix-en-Provence se sont rendus dans les bureaux de vote pour choisir le futur président de la République. Le taux de participation dans les bureaux d'Aix-en-Provence, pour cette première journée électorale, s'est élevé à 75 % à l'issue de du premier tour, soit 3,04 points de moins que pour les élections présidentielles françaises de 2017. Les résultats des suffrages déposés dans les bureaux de vote d'Aix-en Provence sont les suivants :

Les résultats des élections présidentielles françaises disponibles avant 20 heures dans les médias belges ?

Dimanche, dès la fin de l'après-midi,

certaines estimations étaient disponibles

dans la presse belge, alors que les derniers bureaux de vote ferment à 20 heures. La législation française, par l'application de l’article 2 de la loi électorale du 19 juillet 1977, encadre de façon stricte les

derniers jours de la campagne électorale

avant le 1er tour du scrutin. Il est interdit de communiquer, de publier, ou de diffuser, des informations en lien avec l'

élection présidentielle française

. Cette interdiction concerne tout type de médias : télé, radio, internet, presse écrite. Ces restrictions ne valant que pour la France, les médias étrangers sont autorisés à diffuser les tendances de vote et les sondages. La Libre, en tant que journal belge, peut donc vous fournir des estimations et des sondages du second tour de scrutin dès la sortie des urnes.

Les candidats à l’élection présidentielle 2022

Pour cette élection présidentielle française de 2022, 12

candidats et candidates de différents partis politiques

étaient en lice :

Emmanuel Macron, président sortant, La République En Marche (LREM) ;

Marine Le Pen, Rassemblement National (RN);

Eric Zemmour, Parti Reconquête!;

Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise (LFI);

Anne Hidalgo, Parti Socialiste (PS);

Valérie Pécresse, Les Républicains (LR) ;

Yannick Jadot , Europe Ecologie Les Verts (EELV) ;

Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France ;

Jean Lassalle, Résistons ;

Nathalie Arthaud, Lutte Ouvrière (LO) ;

Philippe Poutou, Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) ;

Fabien Roussel, Parti Communiste Français (PCF).

En date du 18 mars 2022, trois candidats étaient favoris dans les sondages : Emmanuel Macron, crédité de 30 % d’intentions de vote, Marine Le Pen de 27 % , et Eric Zemmour de 12 %. La situation a évolué durant les derniers jours de campagne avant le premier tour, les sondages faisant état d’une remontée du candidat de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Candidat à sa

réélection

après un premier quinquennat, Emmanuel Macron n’a pas souhaité participer aux débats du premier tour avec les autres candidats. Le second tour opposera Emmanuel Macron, qui a obtenu 27,85% des voix au premier tour, à Marine Le Pen, avec 23,15% des voix. Tous deux s'étaient déjà affrontés lors du

second tour de l'élection présidentielle

de 2017.

Les candidats

disposaient de deux semaines pour convaincre les Français. Le débat de l'entre-deux-tours (aussi appelé "débat du second tour") a eu lieu le 20 avril et a permisaux deux candidats de confronter leurs programmes.

Les résultats politiques de la ville d’Aix-en-Provence durant le dernier quinquennat

La ville d'Aix-en-Provence

, berceau de la cathédrale Saint-Sauveur, et du célèbre Cours Mirabeau, se caractérise par des résultats électoraux souvent très proches entre gauche et droite. Les Aixois ont voté majoritairement pour le président sortant, Emmanuel Macron, lors du premier tour de

l'élection présidentielle 2022

, offrant un score de 5,55 % à Valérie Pécresse. Pourtant, en 2017, les habitants de la ville avaient plébiscité François Fillon (LR), avec 27, 45 % des votes au premier tour de l’élection, suivi d’Emmanuel Macron (LREM) avec 26,37 % des voix. Lors du deuxième tour, Emmanuel Macron était arrivé en tête avec 73,59% des bulletins de vote en sa faveur, Marine Le Pen ayant obtenu 26,41 % des suffrages. Le taux d’abstention était de 25,63 %.

En 2021, les représentants de La République En Marche sortent vainqueurs des élections départementales d'Aix-en-Provence avec 69,82 % des suffrages devant le Rassemblement National, 30,18 %. Pour ce scrutin, le taux d'abstention des Aixois et Aixoises est de 66,80 %. Lors des élections municipales de 2020, la maire sortante d'Aix-en Provence, Maryse Joissains-Masini (LR), est réélue au second tour lors d'une triangulaire qui l'oppose à Anne-Laurence Petel (LREM) et Marc Pena (Divers Gauche). Le taux d'abstention des candidats inscrits sur les listes électorales est de 64,4% au premier tour, et de 66,15% au second tour. Les élections européennes de 2019 voient, à Aix-en Provence, la victoire de Nathalie Loiseau (LREM), suivie par Jordan Bardella (RN) et Yannick Jadot (EELV). 49,78 % des habitants ont déposé un bulletin de vote dans l'urne pour cette élection.