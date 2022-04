Battue à la présidentielle, Marine Le Pen évoque tout de même "une éclatante victoire"

"Les idées que nous représentons arrivent à des sommets. Le résultat est en lui-même une éclatante victoire", a déclaré Marine Le Pen peu après l'annonce des résultats à 20h.

La candidate du Rassemblement national a été battue ce dimanche soir à la présidentielle française. Elle a recueilli aux alentours de 42% des voix, pour 58% pour Emmanuel Macron. Selon elle, "des millions de nos compatriotes ont fait le choix du changement. J'accorde ma plus grande gratitude à tous ceux qui m'ont fait confiance au premier tour et tous ceux qui nous ont rejoints au second tour".

La politique d'extrême droite a indiqué n'avoir "aucun ressentiment ni aucune rancœur". "Pour cette défaite, je ne peux m'empêcher de ressentir une forme d'espérance. Cela témoigne d'une forme de méfiance à l'égard de nos dirigeants et le souhait d'un contre-pouvoir fort."

"A l'issue de cette séquence présidentielle, une grande recomposition politique se fait jour dans notre pays. (...) La partie n'est pas tout à fait jouée car dans quelques semaines auront lieu les élections législatives", a-t-elle rappelé.