Bordeaux : sondages et résultats de l’élection présidentielle 2022 en direct

Les électrices et électeurs bordelais devront faire le choix de leur futur président ou présidente, via les urnes, ce dimanche 24 avril. Mais quels sont les résultats à Bordeaux ? Et que disent les sondages de la présidentielle 2022 pour le second tour ?

Election présidentielle française 2022 : zoom sur Bordeaux

Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle 2022 pour la ville de Bordeaux révèlent une nette préférence pour deux des douze candidats et candidates en lice pour la présidence. Sur la première marche du podium, le président sortant, Emmanuel Macron, établit un score de 33.51 % des suffrages exprimés (25,23% des inscrits), suivi du candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, avec 4,45 points d'écart. Une avance peu significative pour Emmanuel Macron, mais qui en dit long sur les éventuels résultats du second tour qui l'opposera à la candidate du "Rassemblement National". Assurément, les 8.52 % des suffrages exprimés de Marine Le Pen ne pèseront pas bien lourd dans ce duel politique face "La République En Marche". L' entre-deux tours pour convaincre les Bordelais et Bordelaises d'adhérer au programme RN demandera à sa présidente un exercice d'éloquence plus que convaincant.

Divulguer les résultats des élections françaises avant l'heure : un privilège des journaux belges !

En France, lors des élections, les médias de l'Hexagone doivent opérer une période de réserve du vendredi minuit au dimanche soir 20 heures. S'ils diffusent, durant ce temps imparti, des

résultats d’élections

ou de

sondages

avant que tous les

bureaux de vote

soient clos, ils risquent une amende de 75 000 euros. Ce cadre législatif des

élections françaises

existe depuis l'établissement de l’Article 2 de la Loi électorale du 19 juillet 1977. C’est une loi propre à la France, mais qui n’est pas applicable aux médias étrangers. A ce titre, la Belgique - et donc, la presse belge - a tout à fait le droit d’annoncer des

résultats d’élections

avant même que les médias français ne puissent le faire. La Libre, en tant que journal belge, peut donc vous informer en direct des tendances électorales et des derniers sondages.

Élection présidentielle 2022 en France : 1 élu, 12 possibilités

La 12ème

élection présidentielle française

sous la 5ème République a été un grand moment de remise en question politique et de grand

bilan du quinquennat

écoulé, le tout sous un flot de critiques plus ou moins constructives. Pour rappel, cette

élection présidentielle de 2022

s'est ouverte sous un climat national et international peu favorable à des discussions politiques pondérées. Un contexte sanitaire inquiétant avec la pandémie du Covid-19 qui s’éternise et la Russie qui s’acharne sur l’Ukraine à coups de bombardements : l’angoisse et la peur sont les nouvelles variables du paysage

électoral

français. C’est dans cette atmosphère tumultueuse que les Français et Françaises ont dû choisir le candidat ou la candidate qui saura les extirper de ces crises. Au programme de l’

élection présidentielle 2022

: il y a eu 12 candidats et

6 orientations politiques

À gauche toute! : Arthaud, Roussel, Poutou et Mélenchon

Un courant idéologique défendu par 4 partis politiques aux valeurs anticapitalistes, internationalistes avec la volonté d'une société égalitaire. Quatre candidats aux convictions fortes et à la personnalité combative.

Nathalie Arthaud 52 ans, enseignante et porte-parole du parti "Lutte Ouvrière" depuis 2008.

Fabien Roussel , 52 ans, Député de la 20e circonscription du Nord depuis 2017 et Secrétaire du "PCF" depuis 2018.

Philippe Poutou , 55 ans, ancien ouvrier syndicaliste et candidat à la présidentielle pour la 3ème fois avec son "Nouveau Parti Anticapitaliste".

Jean-Luc Mélenchon , 70 ans, Député des Bouches-du-Rhône depuis 2017. Il incarne "La France Insoumise" et s'est présenté à la présidentielle pour la 3ème fois.

Le Parti socialiste de 2022

La gauche en France est axée sur des ambitions politiques de progrès et d'égalité. Elle critique l'organisation de la société et souhaite une plus grande justice sociale. Une femme a décidé de défendre les valeurs du "Parti socialiste" auprès des Français.

Anne Hidalgo 62 ans, maire de Paris depuis 2014, représente le "Parti socialiste".

Les Écologistes pour une Europe Verte

Le parti écologiste présent à l'

élection présidentielle 2022

ambitionne de porter au gouvernement des priorités pour la préservation du climat, la protection de l'environnement et du vivant. Il défend aussi une valorisation d'accès à l'alimentation bio et à un approvisionnement local.

Yannick Jadot 54 ans, Député européen depuis 2009 et son parti "Europe Écologie Les Verts".

La terre du Milieu : Macron et Lassalle

De centre gauche, droite ou des deux, ce sont des mouvances politiques enclines au libéralisme économique et à une Union européenne infrangible. Deux hommes pour les représenter:

Emmanuel Macron 44 ans, Président sortant avec "La République En Marche" ;

Jean Lassalle 66 ans, Député des Pyrénées-Atlantiques depuis 2002 avec "Résistons".

Les Républicains de 2022

Unique parti de droite pour 2022 représenté par une femme qui veut porter haut le libéralisme économique, la rénovation énergétique et l'Union européenne. Elle annonce aussi le sujet de l'immigration comme un défi sociétal.

Valérie Pécresse 54 ans, Présidente du Conseil Régional d'Ile-de)France depuis 2016 avec "Les Républicains".

A droite toute ! Le Pen, Dupont-Aignan et Zemmour

Des partis d'opposition sur des sujets tels que la mondialisation, l'Union européenne, le multiculturalisme et l'immigration. Trois candidats à la personnalité affirmée :

Au terme de ce premier tour de l'

élection présidentielle de 2022

, le podium a été occupé par 3 partis distincts. A la troisième place, "La France Insoumise" de Jean-Luc Mélenchon avec 22 % des voix. A la seconde place, Marine Le Pen a remporté 23.1 % des voix. Le leader du scrutin du premier tour a été Emmanuel Macron, le

Président sortant,

avec un score de 27.8 % des

suffrages exprimés

. Ce

second tour

électoral

a donc eu comme un air de "déjà vu" avec le duel Macron VS Le Pen.

Bordeaux : rétrospective politique

Bordeaux, préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine et

capitale de la Gironde

, est la 9ème ville de France avec ses 260 958 Bordelais recensés en 2019. En 2020, elle se classe au 6ème rang national des agglomérations françaises avec 73 communes regroupant pas moins de 986 879 habitants. Une ville au patrimoine historique et culturel époustouflants : sont recensés 404 monuments et plus de 13 000 objets. A ce titre, elle a été classée

seconde Ville d'Arts et d'Histoire

juste derrière Paris. Elle appartient à la liste très distinctive du patrimoine Mondial de l'UNESCO pour sa qualité d'"Ensemble urbain exceptionnel".

Bordeaux a longtemps été estampillée comme un des bastions de la droite. Elle a été dirigée durant 73 ans par des maires majoritairement républicains avec notamment deux anciens premiers ministres du gouvernement français tels que Jacques Chaban-Delmas et Alain Juppé. La droite a beaucoup œuvré pour Bordeaux avec par exemple la réhabilitation des quais de la Garonne qui sont devenus incontournables et le tramway qui a été préféré au métro. Ville forteresse de la droite qu'on pensait imprenable, Bordeaux, aux élections municipales de 2020, a basculé en faveur des Écologistes de centre gauche avec le candidat Pierre Hurmic membres d'Europe Écologie Les Verts et Conseiller municipal de la ville depuis plus de 26 ans.