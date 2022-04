Clermont-Ferrand : sondages et résultats de l’élection présidentielle 2022 en direct

La France connaîtra le nom de son nouveau Président de la République le 24 avril. Emmanuel Macron, le Président sortant, fait face à Marine Le Pen, du Rassemblement National (ex-FN). Mais quels sont les résultats à Clermont-Ferrand ? Et que disent les sondages de la présidentielle 2022 pour le second tour ?

Les résultats du second tour de l'élection présidentielle 2022 à Clermont-Ferrand

>> Retrouvez les sondages et résultats en direct du deuxième tour sur notre site

>> Retrouvez tous les résultats de Clermand-Ferrand sur le site du gouvernement français

Les résultats du premier tour des élections

Ancrés à gauche depuis plusieurs années, les électeurs et électrices clermontois ont opté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle française. Le candidat de La France Insoumise a obtenu 31,15% des voix. Il devance ainsi Emmanuel Macron, le président sortant, d'un peu plus de 6 points (27,93% des suffrages exprimés). Marine Le Pen, RN, est 3e, mais loin derrière avec "seulement" 14,2% des bulletins de vote.

L'écologiste Yannick Jadot a fait un peu mieux qu'au niveau national, 6,01%, et a devancéEric Zemmour (Reconquête), 5,88%. Tous les autres candidats et candidates sont à moins de 5% :

Valérie Pécresse (LR) : 4,14%

Fabien Roussel (PCF) : 2,95%

Anne Hidalgo (PS) : 2,6%

Jean Lassalle (Résistons !) : 2,25%

Nicolas Dupont-Aignan (DLF) : 1,44%

Philippe Poutou (NPA) : 1,44%

Nathalie Arthaud (LO) : 0,57%

Pourquoi la Belgique peut-elle donner les résultats de l'élection présidentielle française 2022 en avance ?

En France, les médias n'ont pas le droit de donner les résultats du scrutin présidentiel avant 20h, l'heure limite de fermeture des bureaux de vote dans les grandes agglomérations. Le taux de participation est la seule information qu'ils peuvent diffuser. Cette interdiction vaut également pour les candidats et leurs militants. Ils ne peuvent plus tracter ou publier des messages sur leurs réseaux sociaux. Celles et ceux qui transgresseraient cette règle électorale risquent jusqu'à 75 000 euros d'amende.

En revanche, le code électoral ne s'applique qu'à la France. C'est pourquoi toute la journée du dimanche 24 avril, vous pourrez suivre les estimations des résultats du second tour de l'élection présidentielle française en direct sur La Libreet sur les autres journaux belges, qui ne sont pas soumis à cette législation.

Les élections en France en 2022

Deux élections se déroulent en France en cette année 2022. L'élection présidentielle, les 10 et 24 avril, et les élections législatives, les 12 et 19 juin. Depuis que le quinquennat a été mis en place en 2002, les deux scrutins se suivent, la même année. Les législatives, qui permettent de choisir les députées et députés qui siègeront à l'Assemblée Nationale, sont ainsi considérées par les Français comme un troisième tour de l'élection présidentielle.

L'histoire politique de Clermont-Ferrand

L'histoire politique de Clermont-Ferrand est à mettre en perspective avec son histoire industrielle . La ville du Puy-de-Dôme est le berceau du géant du pneu Michelin. Elle est donc ancrée à gauche depuis de nombreuses années.

Les résultats des élections présidentielles

En 2002, pour la première fois en France, le FN (Front National) est au second tour de la présidentielle. Cette même année, dans la commune Puydomoises, Jacques Chirac récolte 88,45% des voix face à Jean-Marie Le Pen .

En 2007, a contrario des résultats nationaux, les Clermontois portent la socialiste Ségolène Royalen tête du scrutin avec 57,43% des voix.

En 2012,François Hollande , lui aussi socialiste, remporte les suffrages à Clermont-Ferrand avec 65,32% des votes exprimés.

Enfin en 2017, son ancien ministre de l'Économie Emmanuel Macron arrive en tête lors des deux tours de scrutin de l'élection présidentielle.

Les élections municipales

Les résultats des élections municipales dans la capitale auvergnate ne dérogent pas à la règle. Depuis 1944, tous les maires sont de gauche : Gabriel Montpied, de 1944 à 1973 ; Roger Quilliot, de 1973à 1997 ; Serge Godard, de 1997 à 2014 ; et, depuis 2014, Olivier Bianchi.

Les élections législatives, une seule exception

En France, il y a toujours des exceptions, les Clermontois n'y échappent pas dans leur comportement électoral. En effet, même si pour les présidentielles et les municipales, leur vote a toujours basculé à gauche, c'est le contraire pour les élections législatives depuis 2021. Cette année-là, pour la première fois, des candidats LR ont été élus députés dans la 5e circonscription de la ville. Tous les autres sont socialistes ou écologistes.

Reste à savoir comment les Clermontois voteront dimanche 24 avril pour le second tour de la présidentielle. Le taux d'abstention sera à surveiller, mais également celui des votes blancs. Selon plusieurs sondages, celles et ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, arrivé premier à Clermont-Ferrand le 10 avril, sont réticents à glisser un bulletin Macron dans les urnes. Si le candidat insoumis a appelé à ne pas donner une seule voix à Marine Le Pen, il n'a pas mentionné le fait de voter pour son rival. Cependant, les intentions de vote sont actuellement en faveur du Président sortant.