Présidentielle 2022 : Eric Zemmour appelle à une union des nationalistes avec Marine Le Pen

Battu au premier tour de la présidentielle française, Eric Zemmour a pris la parole ce dimanche soir, suite à l'annonce de la victoire d'Emmanuel Macron. Le représentant de Reconquête! a annoncé que son parti sera "à la pointe du combat pour lutter contre l'oeuvre de destruction de notre pays menée par Emmanuel Macron".

Et d'ajouter : "Mais il ne peut y avoir de victoires électorales sans alliance entre toutes les droites, entre les classes populaires et la bourgeoisie patriote.Les élections législatives de juin voient déjà la constitution de deux blocs politiques autour d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon. Ces deux blocs s'apprêtent à s'affronter avec comme résultat, un seul perdant: la France."

Eric Zemmour a dès lors appelé le Rassemblement national de Marine Le Pen, Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, ainsi que certains membres du parti Les Républicains à s'unir en vue des élections législatives qui se tiennent en juin prochain.

"La huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen"

Plus tôt dans son discours, le candidat d'extrême droite avait regretté que cela fasse "trop longtemps que ceux qui veulent défendre l'identité de la France sont amèrement déçus un soir d'élection". "C'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. J'ai fait ce que j'ai pu pour éviter ce résultat, en appelant sans tergiverser à voter Marine Le Pen. Malheureusement pour La France, c'est bien Emmanuel Macron qui a été élu. Sommes-nous donc condamnés à perdre, alors qu'une majorité de notre peuple souhaite ardemment que la France reste la France ? Non, il n'y a pas de fatalité. Nous avons des raisons d'espérer. Notre parti est fort de cette belle jeunesse militante et enthousiaste. Notre parti est fort de ses 122.000 adhérents et je remercie ceux qui continuent à nous rejoindre chaque jours."