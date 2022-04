Grenoble : sondages et résultats de l’élection présidentielle 2022 en direct

Le 10 avril, des milliers d'électeurs grenoblois et d'électrices grenobloises sont allés voter pour la présidentielle française. Mais quels sont les résultats à Grenoble ? Et que disent les sondages de la présidentielle 2022 pour le second tour ?

Résultats du premier tour de l'élection présidentielle 2022 à Grenoble

Ce dimanche 10 avril 2022 a eu lieu le premier tour de l'élection présidentielle française. A Grenoble , 64 013 électeurs ont été invités à se rendre aux urnes, répartis dans les 88 différents bureaux de la ville, afin d'exprimer leur opinion politique. Le candidat qui a terminé à la première place au premier tour de cette élection présidentielle 2022 est Jean-Luc Mélenchon, créateur de La France Insoumise, remportant 38,94 % des voix. 25,31 % des votants ont donné leur suffrage au président sortant Emmanuel Macron, initiateur depuis 2016 du parti politique La République En Marche. Grâce à ses 10,21 % de suffrages exprimés, Marine Le Pen, candidate du parti Rassemblement National, s'est classée à la troisième place. Yannick Jadot, candidat du parti Europe Écologie Les Verts EELV est arrivé en quatrième position avec 8,95 % de votes, devant Éric Zemmour, fondateur du parti Reconquêtes, qui aura réussi à convaincre 5,37 % d'électeurs. Trois quarts des électeurs se sont déplacés jusqu'aux urnes pour ce premier tour de l'élection présidentielle, affichant un taux de participation de 73,93%, le taux d'abstention n'étant que de 26,07%

Pourquoi la Belgique peut révéler les résultats en avance par rapport à la France ?

En effet les médias belges peuvent dévoiler les résultats de l'élection présidentielle en France avant 20h, contrairement aux médias français, tenus d'attendre cette horaire et la fermeture de tous les bureaux de vote pour pouvoir diffuser les premiers résultats. Pourquoi un tel privilège ? Il existe en la matière un cadre juridique : l’article 2 de la loi électorale du 19 juillet 1977 interdit à l’ensemble des médias de publier, diffuser ou commenter de nouveaux sondages en lien avec l’élection présidentielle, du vendredi minuit au dimanche à 20 heures. L'article L.48-2 du code électoral interdit à tout candidat "de porter à la connaissance du public un élément de polémique électorale nouveau à un moment tel que ses adversaires n'ont pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale". L'article interdit également à tout citoyen de distribuer des tracts ou de faire du démarchage. Le non-respect de ces articles fait courir une lourde peine à celui qui ne les respecte pas. En effet quiconque tentera de divulguer la moindre information avant 20h encourt une peine de 75 000 euros d'amende. Cette règle n’étant applicable qu’en France, elle ne concerne pas les médias belges qui ont quartier libre pour divulguer tout résultat quand bon leur semble. C’est pourquoi sur le site de La Libre, les tendances électorales fiables et les premiers résultats des votes sont publiés avant 20h.

Les résultats en France du premier tour de l'élection présidentielle 2022

En France, Emmanuel Macron (La République En Marche) est arrivé en tête du premier tour de scrutin de l'élection présidentielle en recueillant 27,85% des voix, se plaçant devant Marine Le Pen (Rassemblement National), récoltant quant à elle 23,15% des suffrages exprimés. Sur la troisième marche du podium est monté Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise), avec 21,95 % des voix. En quatrième position est arrivé Eric Zemmour (Reconquêtes), rassemblant 7,07 % des suffrages, devant Valérie Pécresse (Les Républicains), qui totalise 4,78 % des voix. Ce premier tour de l'élection présidentielle a affiché un taux de participation inférieur à 2017 : 73,69 % contre 77,77 % en 2017. Emmanuel Macron et Marine Le Pen rejouent ainsi le même duel qui les avait opposés à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle en 2017. Mais selon les sondages, ce sentiment de déjà vu est en réalité trompeur. Le paysage politique a changé en cinq ans et le face-à-face risque d'être beaucoup plus serré. Au second tour, selon les pronostics, Emmanuel Macron devancerait Marine Le Pen dans les intentions de vote. L'avance dont il dispose s'expliquerait par le fait qu'il a réalisé un meilleur score au premier tour en 2022 qu'en 2017. De plus, si on additionne les reports de voix des électeurs du premier tour, la balle serait dans son camp. En effet, 63 % des électeurs de Yannick Jadot, 42 % de ceux de Valérie Pécresse et 35 % de ceux de Jean-Luc Mélenchon se disent prêts à voter Emmanuel Macron. Néanmoins, Marine Le Pen dispose également d'une réserve de voix qui pourrait également être décisive. En effet, 76 % des électeurs d'Eric Zemmour seraient prêts à voter pour elle. Mme Le Pen pourrait également compter sur les votes d'un quart des électeurs de Valérie Pécresse (29 %) et Jean-Luc Mélenchon (27 %). La perception des Français sur l'orientation politique des candidats ne présume en aucun cas un clivage gauche-droite. En effet les Français positionnent Emmanuel Macron au centre-droit ou à droite et Marine Le Pen très à droite. Les résultats du second tour de l'élection présidentielle 2022 ne marqueront donc pas une victoire de la gauche.

Politique de la ville à Grenoble depuis ces dernières années

Au cœur de la région Auvergne Rhône-Alpes, dans le département de l’Isère, Grenoble, capitale des Alpes et de l’innovation, compte 160 649 Grenoblois, ce qui la classe seizième commune de France. Entourée de ses montagnes, elle est la destination phare des vacances d'hiver. Réserve industrielle et économique, cette ville héberge de grandes universités, des laboratoires, et de grandes entreprises dans le domaine de l'informatique, le numérique, les technologies du médical et l'énergie. Vous trouverez aussi une Appellation d’Origine Protégée : La Noix de Grenoble, célèbre pour sa finesse et inspirant de nombreuses recettes sucrées ou salées.

Pour la ville de Grenoble, avec 38,94 % des voix cette année, Jean-Luc Mélenchon affiche un score plus important qu'en 2017 où il avait convaincu 28,88% d'électeurs au premier tour, se positionnant déjà en tête des suffrages. Emmanuel Macron (LREM) qui s'est classé à la deuxième place cette année recule d'environ trois points depuis sa candidature de 2017 où il avait obtenu 28,64% des voix, se classant également en deuxième position. La troisième place était attribuée à François Fillon, candidat des Républicains avec ses 15,14% de votes et la quatrième à Benoît Hamon et son Parti Socialiste, récoltant 10,80% des votes. Marine Le Pen quant à elle a remporté un demi point de moins à ce premier tour qu'en 2017 où elle prenait la cinquième place avec 10,70% de votes à son actif. En 2017, les votants représentaient 71,96 % du corps électoral. Le taux d'abstention était ainsi plus important qu'en 2022, s'élevant à 28,04 %.

En 2020, Éric Piolle, du parti Europe Écologie-Les Verts, était réélu maire de Grenoble, remportant 53 % des votes à l'issue du deuxième tour des élections municipales. Si les Grenoblois ont préféré voter pour un maire écologiste, leurs attentes sont différentes concernant la présidence de la France.