Le Mans : sondages et résultats de l’élection présidentielle 2022 en direct

Le second tour de scrutin mettra fin au suspens de l'élection présidentielle 2022. Mais quels sont les résultats du Mans ? Et que disent les sondages de la présidentielle 2022 pour le second tour ?

Résultats et sondages du second tour de la présidentielle 2022 au Mans

>> Profitez des résultats et sondages en direct sur notre section "élection française"

>> Retrouvez tous les résultats en détail le lendemain de l'élection présidentielle sur le site du gouvernement français

Résultats du premier tour de scrutin

Dans le département de la Sarthe, et plus précisément, au Mans, c'est le président sortant Emmanuel Macron qui est arrivé en tête des suffrages du premier tour de laprésidentielle 2022 . Avec 30,22 % des voix de l'électorat manceaux, il a devancé le candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon qui a obtenu un score de 26,54 %. Marine Le Pen, la cheffe de file du Rassemblement National, s'est hissée en troisième position de ce classement avec un score de 16,75 %. Puis, on retrouvait Yannick Jadot qui est parvenu à totaliser 6,44 % des voix. Eric Zemmour, avec son parti Reconquête a récolté 5,86 % des suffrages exprimés. En dessous de la barre des 5 %, Valérie Pécresse a obtenu un score de 4,84 %. Elle est suivie par Fabien Roussel (2,49 %), Anne Hidalgo (2,30 %), Jean Lassalle (1,77 %), Nicolas Dupont-Aignan (1,44 %), Philippe Poutou (0,76 %) et enfin Nathalie Arthaud (0,59 %). Avec 63 407 suffrages exprimés, le Mans obtient un score de participation de 70,12 %. Le taux d'abstention est quant à lui de 29,88 %, soit près d'un tiers des inscrits sur la liste électorale.

Pour connaître les résultats de l'élection présidentielle française à l'avance, rendez-vous sur les journaux belges

Pour ne pas perturber la campagne électorale et influer sur les intentions de votes, il est interdit en France depuis 1977 de divulguer des informations liées aux résultats des élections sur le territoire national. Ainsi, la publication de sondages ou d'estimations des tendances électorales n'est pas autorisée entre le vendredi précédant les élections et l'annonce des premiers résultats officiels le dimanche à 20h, heure de fermeture des bureaux de vote. Seule exception : les médias français peuvent communiquer l'évolution du taux d'abstention et du taux de participation. Néanmoins, ce n'est qu'en France que cette règle s'applique. En Belgique, il est tout à fait possible pour les médias d'annoncer les résultats en direct tout au long du scrutin. Pour cette raison, la presse belge connait généralement un afflux de visiteurs les heures précédant l'annonce des résultats en France.

Les résultats de l'élection présidentielle française à l'échelle nationale

En France, le second tour de l' élection présidentielle 2022 se tiendra le 24 avril et opposera le président sortant Emmanuel Macron et la candidate du Rassemblement National Marine Le Pen . Le débat de l'entre-deux-tours a eu lieu le 20 avril à 21h et a été animé par les journalistes Léa Salamé et Gilles Bouleau.

Face à l'éventualité d'une victoire de l'extrême droite, de nombreuses personnalités telles qu'Arnaud Montebourg ont appelé à voter en faveur d'Emmanuel Macron. Le candidat de La République En Marche, Emmanuel Macron a obtenu un score de 27,8 % à l'échelle nationale. Il a été suivi par Marine Le Pen qui a remporté un total de 23,1 % des suffrages. Elle a été talonnée par le candidat de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon qui a manqué de près une qualification au deuxième tour. Il a totalisé 22 % des bulletins de vote, soit un écart de seulement 1,1 % avec Marine Le Pen. Loin derrière, Eric Zemmour n'a obtenu que 7,1 % des voix avec son parti Reconquête !

Les partis politiques socialistes et républicains sont les grands absents des urnes de ce premier tour de l'élection présidentielle française. Valérie Pécresse , des Républicains, a obtenu un score de 4,8 % et manqué de près de dépasser le seuil des 5% d'électeurs. Elle n'obtiendra donc pas le remboursement de ses frais de campagne. Yannick Jadot (4,6 %), Jean Lassalle (3,1 %), Fabien Roussel (2,3 %) et Nicolas Dupont-Aignan (2,1 %) ont devancé la candidate du parti socialiste Anne Hidalgo , qui est seulement parvenue à récolter 1,7 % des voix. Pour le parti socialiste, c'est un record historiquement bas pour une élection présidentielle. Philippe Poutou (0,8 %) et Nathalie Arthaud (0,6 %) clôturent ce classement.

Le Mans : une ville ancrée à gauche depuis de nombreuses années

La ville du Mans , située dans la région des Pays de la Loire, est ancrée à gauche depuis de nombreuses années. Pourtant, la ville, qui accueille chaque année la course automobile des 24h du Mans, a voté en majorité pour le président sortant Emmanuel Macron, avec un score de 30,22 %. C'est près de 5 points de plus qu'en 2017, où le candidat de La République En Marche avait obtenu un score de 25,59 % des votes. En deuxième position, les Manceaux et Mancelles ont voté pour l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. En 2017, c'est vers le candidat d'origine sarthoise François Fillon que se sont dirigées les voix. Jean-Luc Mélenchon n'était alors arrivé qu'en troisième position avec 22,27 % des voix.

La ville du Mans, connue pour sa muraille gallo-romaine ou son abbaye de l'Epau, est dirigée par des maires issus du Parti socialiste depuis 2001. Entre 2001 et 2018, c'est Jean-Claude Boulard qui était le maire de la ville jusqu'à son décès à l'âge de 75 ans. C'est l'ex-ministre de l'agriculture Stéphane Le Foll qui a depuis été réélu. Le maire actuel de la ville a d'ailleurs été battu par Anne Hidalgo lors des primaires socialistes en 2021.